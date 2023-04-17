أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسماعيلية.. 87 ساحة

أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، كل الاستعدادات لصلاة عيد الفطر المبارك، بإعلان أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في المحافظة وكل المراكز والقرى، بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الفطر 2023.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسماعيلية

أعلنت مديرية الأوقاف، أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسماعيلية، التي شملت 87 ساحة موزعة على مركز الإسماعيلية ومراكز التل الكبير والقصاصين وأبوصوير وفايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب.

وتضمنت ساحات مدينة الإسماعيلية:

1. استاد الإسماعيلي بشارع رضا

2. الصالحين الموقف الجديد

3. الرضوان خلف ديوان المحافظة

4. الملاعب المفتوحة بمنطقة الخامسة

5. ساحة مسجد بدر في منطقة الشيخ زايد

6. ساحة مسجد أم القرى بميدان فوكس

7. ساحة التوحيد بقرية أبو عطوة

8. ساحة الرحمن بعزبة آدم

9. ساحة الدوحة علي الطريق الدائري

10. مركز شباب الاسماعيلية بموقف الفردوس

11. مركز شباب الحلوس بعزبة الحلوس

12. ساحة محمد فريد بقرية أبو عطوة

13. ساحة مركز شباب الزغابة

14. ساحة الجمعية الخيرية في حي السلام

15. سلحة غويبة بمنطقة حي اسلام

16. سلحة مسجد الاسراء أمام نادي الشجرة

17. سلحة عباد الرحمن بشارع الثلاثيني

18. سلحة الايمان بالله بشارع هدي شعراوي

19. سلحة النادي النوبي بمنطقة الفردوس.

اماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023

وأعلنت مديرية الأوقاف أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسماعيلية ومركز ومدينة التل الكبير، وشملت:

1- الساحة الشعبية الحمادة التل الكبير

2- مركز شباب البعالوة البعالوة الكبري التل الكبير

3-مركز شباب البعالوة البعالوة الصغيرة التل الكبير

4- المسطح الأخضر تل البلد التل الكبير

5-مدرسة الثانوية العامة حي السلام التل الكبير

6-أبو حليفة أبو حليفة التل الكبير

7-التل الصغير التل الصغير التل الكبير

8- تل أبو حامد تل أبو حامد التل الكبير

9- مدرسة عطية الناظر عطية الناظر التل الكبير

10- مركز شباب المزارعة المزارعة التل الكبير

11- مركز شباب ابو عاشور أبو عاشور التل الكبير

12- الجزيرة الخضراء الجزيرة الخضراء التل الكبير

13- البكارشة البكارشة التل الكبير

14- مركز شباب الظاهرية التل الكبير

15- مركز شباب ابو عيادة أبو عيادة التل الكبير

16- مركز شباب العهدة العهدة التل الكبير.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة القنطرة غرب

1- مركز شباب القنطرة القنطرة غرب القنطرة غرب

2- مركز شباب ابوخليفه ابوخليفة القنطرة غرب

3- مركز شباب البياضيه البياضية القنطرة غرب

4- مركز شباب الرياح الرياح القنطرة غرب

5- مركز شباب الشهيد خيرى القنطرة غرب القنطرة غرب.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة القنطرة شرق

واعلنت مديرية الأوقاف عن اماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسماعيلية ومركز ومدينة القنطرة شرق شملت كلا من

1- الشهيد جواد حسنى القنطرة شرق القنطرة شرق

2- سيد المرسلين المدينة الجديدة القنطرة شرق

3- العبور العبور القنطرة شرق

4- عبد ربة حمادة جلبانة القنطرة شرق

5- مركز شباب الابطال قرية الأبطال القنطرة شرق

9- ملعب الاحرار قرية الأحرار القنطرة شرق.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة فايد

1- الضبعية الشرقية الضبعية فايد

2- مركز شباب سرابيوم سرابيوم

3- مركز شباب فنارة فنارة فايد

4- ساحة ابو سلطان ابو سلطان فايد

5- ساحة ميدان فنارة فنارة فايد

6- ساعة عمر بن الخطاب فايد فايد

7- مركز شباب كسفريت كسفريت فايد

8- ساحة العقادة العقادة فايد.

اماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة القصاصين

1- مركز شباب القصاصين القصاصين القصاصين

2- مدرسة أحمد عرابي القصاصين القصاصين

3- مركز شباب النجع الشروق القصاصين

4- مركز شباب الهوانية الشروق القصاصين

5- مركز شباب الكوع الوادي الاخضر القصاصين

6- معهد الكوع الوادي الاخضر القصاصين

7- مركز شباب ابو السيد ام عزام القصاصين

8- مدرسة عمر بن الخطاب المغاربة ام عزام القصاصين

9- مركز شباب ام عزام ام عزام القصاصين

10- مركز شباب الهيش ام عزام القصاصين

11- مركز شباب عرب ابو قاسم ام عزام القصاصين

12- مركز شباب صبري ام عزام القصاصين

13- مركز شباب السويدات المحسمة القصاصين

14- مركز شباب العبل المحسمة القصاصين

15- مركز شباب المحسمة المحسمة القصاصين.

اماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في أبوصوير

1- مركز شباب أبو صوير أبو صوير المحطة أبو صوير

2- مركز شباب الوراورة أبو صوير الوراورة أبو صوير

3- مركز شباب أبو خروع أبو صوير أبو خروع أبو صوير

4- مركز شباب الواصفية أبو صوير الواصفية أبو صوير

5- مركز شباب أبو عياد أبو صوير أبو عياد أبو صوير

6- مركز شباب أبو جريش أبو صوير أبو جريش أبو صوير

7- مركز شباب شعيب عزبة شعيب أبو صوير

8- ساحة العالي العالي أبو صوير

9- ساحة المركز الطبي مدينة المستقبل أبو صوير

10- ساحة التوفيق مدينة المستقبل أبو صوير

11- ساحة الصوفية خلف اللواء 113 أبو صوير

12- ساحة مدرسة غريب سلامة كوبري 7 المنايف أبو صوير

13- ساحة العمدة أبو صوير البلد الكرايم أبو صوير

14- ساحة رست بور سعيد الصحراوي أمام المسجد أبو صوير

15 ساحة 6 أكتوبر 6 أكتوبر أبو صوير

16- ساحة الصولي الصولي أبو صوير

17- ساحة منشية مبارك أبو صوير البلد أبو صوير

18- ساحة المستقبل الجديد المستقبل أبو صوير