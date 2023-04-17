إعادة فتح دير سانت كاترين للسياح بعد إغلاق 6 أيام لصلاة رهبان الروم الأرثوذكس

قررت إدارة دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء فتح أبواب الدير أمام السياح غدا الثلاثاء، بعد إغلاق استمر 6 أيام للاحتفال بعيد القيامة المجيد وأداء الصلوات وقداس العيد.

دير سانت كاترين

ويعد دير سانت كاترين بجنوب سيناء واحدا من أهم وأقدم الأديرة في العالم، يزوره آلاف السياح سنويا، ويضم الدير مكتبة تحتوي على مخططات وكتب نادرة وكنيسة التجلي والشجرة المعلقة، بالإضافة إلى مقتنيات شخصية الرهبان والقساوسة التي لا توجد في أماكن أخرى.

وقال الدكتور محمود عثمان، مفتش آثار في سانت كاترين، لـ«الوطن»، إن الدير يتبع طائفة المسحيين الروم الأرثوذكس، وهي مرتبطة بالكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في أثينا باليونان، ويحضر احتفالات وطقوس الدير الدينية الروم الأرثوذكس من كل مكان في مصر والعالم، لأن الدير يعتبر قبلة الحج لهذه الطائفة.

فتح الدير للروم الأرثوذكس

وأكد «عثمان» أن الاحتفالات الدينية للدير تجرى بحضور طائفة الروم الأرثوذكس ويتم فتح الدير لهذه الطائفة فقط ويجري غلقه أمام أي أشخاص آخرين، مشيرا إلى أن إدارة دير سانت كاترين قامت بإغلاق الدير منذ الأربعاء الماضي وحتي اليوم الاثنين فقط أمام السياحة، لأداء صلوات عيد القيامة المجيد لمدة 6 أيام، ومن يسمح له بدخول الدير ومشاركة الرهبان في الصلاة من الروم الأرثوذكس.

وأضاف أن الاحتفالات الخاصة بأسبوع الآلام بدأت الأربعاء الماضي وانتهت بقداس عيد القيامة المجيد وتوزيع البيض والحلوى على المشاركين في القداس.

فتح الدير للسياح

كما كشف مفتش الآثار أن دير سانت كاترين سيفتح أبوابه أمام حركة السياحة بدءا من التاسعة صباحا غدا الثلاثاء، مؤكدا أن إدارة الدير ستغلقه يوما واحدا فقط لاستكمال مراسم أسبوع الآلام أمام السياح وهو يوم الأربعاء القادم، وبعد ذلك يتم فتح باب دير سانت كاترين أمام السياح بصورة طبيعية، موضحا أن إغلاق الدير بهدف تأدية الرهبان الصلوات في هدوء وسكينة.