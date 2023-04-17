أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال بالغربية

تتميز محافظة الغربية عن غيرها من محافظات الدلتا، بموقعها الجغرافي، الذي جعل كل مدينة ومركز وقرية تصلح أن تكون واحدة من أماكن للخروج في العيد بالغربية للشباب والأطفال، وبأسعار منخفضة وأقل تكلفة للأسر والعائلات، وقضاء وقت ممتع في إجازة العيد أو غيرها من المناسبات والإجازات.

أماكن للخروج في العيد بالغربية للشباب والأطفال.. الموقع الجغرافي للمحافظة

الموقع الجغرافي الخاص بمحافظة الغربية، جعلها محافظة يحدها شرقاً وغربا فرعي نهر النيل، حيث تقع المحافظة على ضفاف نهر النيل «فرع رشيد» شرقاً، بمدينتي كفر الزيات وبسيون، بينما على طفاف نهر النيل «فرع دمياط» بمدينتي زفتى وسمنود، وهو يجعل فرعي نهر النيل من ضمن أماكن للخروج في العيد بالغربية للشباب والأطفال، ومقصدا مهما لقضاء إجازة العيد وغيرها، خاصةً مع تواجد الرحلات النيلية التي ينظمها أصحاب المراكب في فرعي نهر النيل.

أماكن للخروج في العيد بالغربية للشباب والأطفال

وهناك أماكن للخروج في العيد بالغربية للشباب والأطفال منتشرة في مختلف مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، وجميعها أماكن متميزة يستطيع الشباب والأطفال الاستمتاع بالإجازة والخروجات مع أسرهم وذويهم، وتقدم «الوطن» إلى القراء تلك الأماكن ضمن الخدمات التي تقدمها إلى قرائها وهي كالتالي:

- فرعا نهر النيل بمراكز كفر الزيات وبسيون وزفتى وسمنود

- كورنيش طنطا

- ترعة القاصد

- حديقة الطفل بمنطقة الاستاد بطنطا

- ترعة الملاحة بطنطا

- حديقة الأمل بمدينة المحلة الكبرى

- منطقة الملاهي بالشعبية

- حديقة الطفل بمركز قطور

- حديقة بسيون

- حديقة زفتى

- حديقة السنطة