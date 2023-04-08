أفضل 10 أماكن للخروج في العيد بالقليوبية.. نوادي وكورنيش وحدائق الشرق

أيام تفصلنا عن انطلاق عيد الفطر المبارك 2023 تزامنا مع اقتراب العيد ترصد «الوطن» أفضل 10 أماكن للخروج في العيد بالقليوبية والتي تضمن نوادي النيل والسينمات وكورنيش النيل في بنها، والقناطر وشبرا وكفرشكر وحدائق الشرق في منتجع الغلابة على ضفاف النيل.

محافظة القليوبية أعلنت حالة الطوارئ لاستقبال العيد، حيث تستعد أفضل 10 أماكن للخروج في العيد بالقليوبية، لاستقبال روادها في العيد التي تقع في كافة المدن المحافظة وتتمثل في نوادي ومتنزهات وحدائق أشهرها حدائق القناطر الخيرية.

أفضل 10 أماكن للخروج في العيد بالقليوبية

تزامنا مع إعلان حالة الطوارئ لاستقبال العيد؛ استعدت حدائق ومنتزهات القناطر الخيرية منتجع الغلابة أو كما يطلق عليها «حدائق الشرق»، التي تأتي ضمن قائمة أفضل 10 أماكن للخروج في العيد بالقليوبية لاستقبال آلاف الزائرين من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى للاحتفال بعيد الفطر المبارك للاستمتاع بكل نسمات الجمال وسط الأشجار الكثيفة والخضرة النضرة.

وأعلنت الإدارة العامة للري بالقناطر في بيان لها انه جري تجهيز حدائق الري بالقناطر الخيرية والتي استعدت لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك برسوم رمزية حسب مستوى في «حدائق الجامع أمام سجن نساء بالقناطر، والتوفيقي ب، والنخيل والتوفيقي أ، والحديقة النموذجية أ، وحديقة الياسمين و حديقة أبو أردان وعفلة والمركز الثقافي والبحيرة والنيل».

طوارئ في أفضل 10 أماكن للخروج في العيد بالقليوبية

تشهد محافظة القليوبية استعدادات لاستقبال العيد في العديد من الحدائق والمنتزهات ومن ضمنها أفضل 10 أماكن للخروج في العيد بالقليوبية التي تعد أهم مقاصد المواطنين في الأعياد والمناسبات وخاصة في العيد وهي كالتالي :

- الحدائق العامة والمتنزهات بمنطقة الفلل وكورنيش النيل والرياح التوفيقي بالعاصمة بنها.

- قاعات الأفراح في مختلف أنحاء المحافظة و المطاعم والكافيهات الملحقة بها.

- كورنيش النيل الممتد في عدد من مدن المحافظة.

- مراسي المراكب النيلية بالقناطر وبنها وكفرشكر و شبرا.

- حديقة صقلية والطفل باخر كورنيش النيل ببنها.

- الحدائق العامة على ترعة الإسماعيلية والنيل بشبرا الخيمة.

حدائق مدن قليوب والعبور وقها وطوخ وكفرشكر.

منطقة الكورنيش بكفرشكر.

حدائق مدينة شبين القناطر.

مناطق التجمعات الكبري في هذه المناسبة واهما حدائق ونيل القناطر الخيرية.

في سياق متصل اكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في بيان له، ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بشأن تأمين أماكن التجمعات ومنها أفضل 10 أماكن للخروج في العيد بالقليوبية وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة في محيط هذه الأماكن والحدائق لاستقبال المواطنين.