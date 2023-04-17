مواعيد مترو الأنفاق خلال عيد الفطر 2023 في جميع الخطوط

كشفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن مواعيد المترو خلال عيد الفطر 2023 المعلنة من الخميس 20 أبريل الجاري وحتى الثلاثاء 25 من الشهر نفسه.

مواعيد مترو الأنفاق خلال عيد الفطر 2023

وأعلنت شركة مترو الأنفاق، في بيان رسمي، مواعيد القطارات خلال عيد الفطر 2023، إذ ينطلق أول قطار بخطوط المترو في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

- ويكون آخر قطار بالخط الأول في الساعة 12:15 صباحًا.

- آخر قطار بالخط الثاني «شبرا الخيمة - المنيب» ينطلق الساعة 12:30 صباحا.

- آخر قطار بالخط الثالث محطة عدلي منصور ينطلق الساعة 12:07 صباحا.

- آخر قطار بالخط الثالث محطة الكيت كات ينطلق الساعة 12:38 صباحًا.

مواعيد المحطات التبادلية للمترو خلال عيد الفطر

- مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني، داخل محطة السادات في تمام 1 صباحًا.

- مقابلة آخر قطار في محطة جمال عبدالناصر المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث في تمام الساعة 12:30 صباحًا.

- مقابلة آخر قطار في محطة العتبة المحطة التبادلية للخط الثاني مع الخط الثالث، الساعة 12:30 صباحا.