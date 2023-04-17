أول إجازة للمصريين بعد عيد الفطر 2023.. مفاجأة سارة

يبحث قطاع كبير من المصريين عن الإجازات الرسمية، خلال شهري أبريل ومايو، والتي يصل إجمالي عددها إلى 8 أيام، منها 7 أيام في أبريل وهي الاثنين 17 أبريل 2023 بمناسبة الاحتفال بشم النسيم، تليها 6 أيام إجازة رسمية من الخميس 20 إلى 25 أبريل 2023 بمناسبة حلول عيد الفطرالمبارك 2023، وذكرى تحرير سيناء.

أول إجازة رسمية بعد عيد الفطر .. بأجر كامل

وتكون أول إجازة رسمية يحصل عليها المصريون بعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023، ستكون في أول يوم من شهر مايو 2023، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العمال؛ ليصبح إجمالي عدد الإجازات الرسمية التي يحصل المصريون عليها، خلال شهري أبريل ومايو2023، 8 أيام بنسبة 13% من إجمالي عدد أيام الشهرين الميلاديين.

وفي حالة تطبيق الحكومة لقرار رئيس مجلس الوزراء السابق بترحيل الإجازات الرسمية التي يتصادف وجودها في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي مباشرة من الأسبوع نفسه؛ لضمان تقديم أفضل الخدمات من المصالح والهيئات الحكومية، فإنّ إجازة عيد العمال سيتم ترحيلها من الاثنين 1 مايو إلى 4 الخميس 4 مايو.

8 أيام حصيلة إجازات شهري أبريل ومايو 2023

ووفقَا لقوانين العمل المعمول بها، فإن الأيام الثمانية التي يحصل عليها المصريون إجازات رسمية، ستكون بأجرٍ كامل، بينما نصت مواد أخرى لهذه القوانين على أنّه يجوز تشغيل العامل وإحضاره للعمل في أيام الإجازات الرسمية إذا تطلّبت مصلحة العمل ذلك، مقابل أن يحصل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيه إلى العمل.