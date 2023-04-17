هل تتراجع أسعار الدواجن بعد العيد؟.. رئيس «الشعبة» يجيب

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، عن توقعات أسعار الدواجن بعد عيد الفطر المبارك.

وذكر رئيس شعبة الدواجن في تصريحات لــ«الوطن»، أنَّه من المتوقع أن تشهد أسعار الدواجن بعد عيد الفطر المبارك استقرارًا تامًا في السوق المصرية.

توقعات أسعار الدواجن بعد العيد

وشرح «السيد» أنَّ السبب وراء الاستقرار التام سيكون نتيجة وفرة المعروض من الدواجن المحلية، وكذلك ضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن البرازيلية أي المجمدة في السوق المصرية والتي تباع بـ65 جنيهًا في معارض أهلا رمضان، والمجمعات الاستهلاكية.

أسعار الدواجن اليوم

وبالنسبة لأسعار الدواجن اليوم، سجلت الفراخ البيضاء في أرض المزرعة 68 جنيهًا، والفراخ الساسو سعر يتراوح بين 78 جنيهًا و76 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وعن أسعار البيض اليوم، سجل سعر البيض الأبيض 105.75 جنيه، والبيض الأحمر 105.75 جنيه، بحسب ما ذكر رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية