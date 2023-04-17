أسعار الدواجن اليوم في الأسواق والمحلات.. البيضاء بـ67 جنيها

رصدت بيانات بورصة الدواجن أسعار الدواجن اليوم في السوق والمحلات، حيث أنها شهدت استقرارا، إذ سجلت الفراخ البيضاء في أرض المزرعة بين 67 جنيهًا و68 جنيهًا، بعد أن تراجع أمس بنحو جنيهين، بحسب ما ذكر سعيد فؤاد عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وبالنسبة لأسعار الدواجن اليوم في الأسواق والمحلات، سجلت الفراخ الساسو سعر يتراوح بين 78 جنيهًا و76 جنيهًا.

أﺳﻌﺎر اﻟدواﺟن اﻟﺑﯾﺿﺎء

تشهد أسعار الدواجن البيضاء استقرارا وفقا لعضو شعبة الدواجن، إذ أن وصلت في أرض المزرعة بين 67 و68 جنيهًا، ومن المتوقع الاستمرار في ذلك الفترة المقبلة بعد ضخ الدولة للفراخ المجمدة التي تباع في المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلا رمضان» بسعر 65 جنيهًا.

أﺳﻌﺎر اﻟﻛﺗﺎﻛﯾت اﻟﯾوم

وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم بين 7.75 جنيه و15 جنيهًا، والكتكون الأبيض بين 6.5 و6.75 جنيه، والكتكوت الساسو البيور من 6.5 إلى 7.5 جنيه، والكتكوت الساسو من 5.5 إلى 6.5 جنيه، والكتكوت البلدي بين 3 و3.5 جنيه.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑط اﻟﯾوم

ووصلت أسعار البط اليوم، البط المسكوفي عمر يوم واحد من 24 إلى 26 جنيهًا، والبط الفرنساوي من 7 إلى 8 جنيهات.