خسارة جديدة في أسعار الدواجن.. والكتاكيت تفقد 75% من قيمتها

خسرت أسعار الكتاكيت 75% من قيمتها منذ مطلع مارس الماضي، حيث تراجع السعر من مستوى 25 جنيها إلى 6 جنيهات اليوم، ما يبشر بخفض تكلفة الإنتاج الداجني خلال الدورات الحالية والمقبلة.

تراجع أسعار الكتاكيت والدواجن

وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد تراجعا جديدا، وهبط سعر الأبيض والساسو صوب 6 جنيهات، والهجين 4 والبلدي 3 جنيهات، وهي مستويات قياسية من التراجع، وسط تفاؤل في شعبة الثروة الداجنة، أن يفضي ذلك إلى مزيد من التراجع في أسعار الدواجن، بحسب ما قاله سامح السيد رئيس الشعبة في الجيزة في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وتراجعت أسعار الدواجن اليوم جنيهين، ليسجل كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة 68 جنيها، والساسو بسعر يتراوح بين 100 و105 جنيها، وظلت أسعار البيض على استقرارها 105 جنيه للأبيض والأحمر.

أسعار الأعلاف

وسجل سعر الذرة الصفراء البرازيلي والأرجنتيني اليوم الأحد 18800 جنيه، والذرة الصفراء الأوكراني بسعر 18300 جنيه، والسعر للصويا 46% بقيمة 41 ألف جنيه، و40 ألف جنيه للصويا 40%.

يذكر أن الدولة تعاقدت على استيراد 25 ألف طن لحوم برازيلية مستوردة، بسعر 65 جنيه للكيلو، الأمر الذي هبط بسعر الدواجن الحية من 90 إلى مستوى 70 جنيها تقريبا.