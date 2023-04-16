استقرار أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق والمحال

تستقر أسعار الدواجن اليوم الأحد 16-4-2023 في الأسواق والمحلات ويرجع السبب لذلك وفرة المعروض، وهناك توقعات بتراجع الأسعار الفترة المقبلة، وبالأخص بعد انتهاء شهر رمضان المبارك نتيجة لقلة السحب على الدواجن بحسبما قاله سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار الدواجن البيضاء

وأضاف السيد أن أسعار الدواجن اليوم الأحد 16-4-2023 في الأسواق والمحال تبلغ 70 جنيها بالنسبة للدجاج الأبيض داخل المزرعة ويتراوح للمستهلك ما بين 80 إلى 82 جنيها، كما يبلغ سعر الدجاج البلدي في المزرعة 110 جنيهات وتباع للمواطن بسعر 118 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية أن كيلو البانية في الأسواق والمحال يتراوح سعره اليوم ما بين 170 و180 جنيها بينما يتراوح سعر كيلو الشيش طاووق ما بين 150 و160 جنيها، وبالنسبة لكيلو الأوراك يصل للمستهلك بسعر 75 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت البلدي اليوم ما بين 4 إلى 4.4 جنيه، كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور ما بين 10 إلى 11 جنيها والساسو ما بين 9 إلى 10 جنيهات كما يتراوح سعر الكتكوت الأبيض في الأسواق ما بين 3 إلى 3.25 جنيه، ويتراوح سعر كتكوت هجين ما بين 5 إلى 6 جنيهات وكتكوت جيل ثاني ما بين 7 إلى 8 جنيهات.