رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رئيس «شعبة الدواجن بالجيزة»: استقرار أسعار الكتاكيت.. وتوقعات بتراجع جديد قريبا

كتب:

مريم حنفي
05:34 م | السبت 15 أبريل 2023
الكتاكيت

الكتاكيت

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الكتاكيت تشهد اليوم استقرارا ملحوظا في الأسواق المصرية بعدما تراجعت أمس بسبب كثرة المعروض في الأسواق وانخفاض القوة الشرائية. 

انخفاض الأسعار الفترة المقبلة

وأضاف السيد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك توقعات بتراجع أسعار الكتاكيت الفترة المقبلة وبالأخص بعد عيد الفطر المبارك، كما ستشهد أسعار الدواجن والبيض أيضا انخفاضا نظرا لقلة السحب عليها بعد شهر رمضان المبارك. 

أسعار الكتاكيت اليوم

وأوضح رئيس شعبة الدواجن، أن سعر الكتكوت البلدي يتراوح اليوم ما بين 4 إلى 4.4 جنيه، كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور ما بين 10 إلى 11 جنيها والساسو ما بين 9 إلى 10 جنيهات. 

وتابع أن سعر الكتكوت الأبيض في الأسواق يتراوح ما بين 3 إلى 3.25 جنيه، بينما يتراوح سعر كتكوت هجين ما بين 5 إلى 6 جنيهات وكتكوت جيل ثاني ما بين 7 إلى 8 جنيهات.

اقرأ المزيد:

اسعار كعك العيد في منافذ الزراعة وأماكنها بالمحافظات

اسعار الخضروات والفاكھة الیوم 10-4-2023 في الأسواق.. مستقرة

اسعار الزيت والسلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

اسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية ومحلات الجزارة اليوم الأحد

اسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29-3-2022 في البنوك

انخفاض اسعار الدواجن اليوم.. «الشعبة» توضح السبب

اسعار العملات الاجنبية القديمة: تصل إلى ملايين الجنيهات

اسعار حلاوة المولد 2021

استقرار اسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم

اسعار سيارات ميتسوبيشي أكسباندر موديل 2022
بقلم مريم حنفي