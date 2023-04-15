رئيس «شعبة الدواجن بالجيزة»: استقرار أسعار الكتاكيت.. وتوقعات بتراجع جديد قريبا

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الكتاكيت تشهد اليوم استقرارا ملحوظا في الأسواق المصرية بعدما تراجعت أمس بسبب كثرة المعروض في الأسواق وانخفاض القوة الشرائية.

انخفاض الأسعار الفترة المقبلة

وأضاف السيد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك توقعات بتراجع أسعار الكتاكيت الفترة المقبلة وبالأخص بعد عيد الفطر المبارك، كما ستشهد أسعار الدواجن والبيض أيضا انخفاضا نظرا لقلة السحب عليها بعد شهر رمضان المبارك.

أسعار الكتاكيت اليوم

وأوضح رئيس شعبة الدواجن، أن سعر الكتكوت البلدي يتراوح اليوم ما بين 4 إلى 4.4 جنيه، كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور ما بين 10 إلى 11 جنيها والساسو ما بين 9 إلى 10 جنيهات.

وتابع أن سعر الكتكوت الأبيض في الأسواق يتراوح ما بين 3 إلى 3.25 جنيه، بينما يتراوح سعر كتكوت هجين ما بين 5 إلى 6 جنيهات وكتكوت جيل ثاني ما بين 7 إلى 8 جنيهات.