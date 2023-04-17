رامي رضوان يشيد بأغنية دنيا سمير غانم في جت سليمة: تحية لصنّاع العمل

أشاد الإعلامي رامي رضوان، بأغنية «الجمال معاملة»، التي قدّمتها زوجته دنيا سمير غانم، ضمن حلقة أمس من مسلسل جت سليمة، الذي تُشارك به في موسم دراما رمضان 2023، حيث تحمل الأغنية اسم «الجمال معاملة».

وكتب رامي رضوان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «إيه جمالك وجمال الأغنية وجمال مضمونها ومعانيها ده.. ما شاء الله.. ربنا يجعل تأثيرها إيجابي على كل الناس يا رب.. ربنا يباركلك حبيبتي.. وكل التحية لصناع العمل المحترمين».

صُناع أغنية الجمال معاملة

أغنية «الجمال معاملة» لـ دنيا سمير غانم، كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي، حيث تُواجه من خلاله فكرة التنمر وهي الظاهرة السلبية المنتشرة نوعًا ما.

وحظيت الأغنية بردود فعل واسعة من قبل الجمهور، عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث قال أحد المتابعين: «الفن لما يضحك ويعجب الفئات كلها وكمان يوصل رسالة جميلة زي دي تعرف علطول إن اللي بتقدمه دنيا سمير غانم»، فيما قال آخر: «دنيا الجميلة بصوتها وحلاوتها وإلى الآن محافظة على أخلاقها الجميلة وطبعها الجميل.. والله أنتي أجمل حد في العالم من ناحية أخلاق وجمال.. سبحان الله موهوبة من كل النواحي».

كلمات أغنية الجمال معاملة لـ دنيا سمير غانم

وتقول كلمات الأغنية : «الجمال معاملة.. الجمال أخلاق.. بتبقى مش ملكة الجمال سبحان الخلاق.. لو الأصل طيب يا ناس يا دي الهنا.. بلاش ياريت نعيب على خلقة ربنا.. حتى الجمال نسبي.. والموضوع أذواق.. ممكن تبقى حلوة تتكلم تقفلك.. وواحدة جمالها عادي شخصيتها تذهلك.. بتعايروا مين على إيه.. مين فينا كان بإيديه.. لا حد اختار ملامحه ولا كان ده باتفاق».