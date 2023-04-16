مسلسل جت سليمة الحلقة 10.. دنيا سمير غانم تستكمل رحلتها في مملكة الورد

بدأت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 10 بمحاولة تخفي دنيا سمير غانم وموكوس كل لا يكتشف أمرهم، إذ حاولوا دخول غرفة الأميرة سيدة الأنوف والحصول على ما دخلت مملكة الورد من أجله، وهو إحدى فصول الكتاب المسحور، لتحصل على تحرير شقيقها «عمر»، من يد السلطان «طمعان»، وهو الفنان خالد الصاوي.

وخلال أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 10، أرسل السلطان «طمعان»، مساعدي الوزير، وهو الفنان سامي مغاوري، لحاولة التجسس على «سليمة»، وهي الفنانة دنيا سمير غانم، وقت ذهابها إلى مملكة الورد، للقيام بمهمة التجسس بدل غراب الساحرة الذي فشل في المهمة.

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 10

وتحدثت الأميرة سيدة الأنوف عن تنمرها خلال أيام طفولتها لـ«سليمة»، وفتحت قلبها لها، وحاولت «سليمة» مساعدة الأميرة على التخلص من حالتها النفسية السيئة وعدم تقبلها شكلها وأيضًا معاملتها السيئة للسيدات في المملكة، إذ حاولت التغيير من طباع الأميرة.

وانتهت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 10 على قبض سيدات الأميرة على الرجلين الذي أرسلهما السلطان «طمعان» للتجسس على «سليمة»، بعد أن اكتشفوا أنها رجال، تخفوا في زي نساء للدخول إلى المملكة، والتي تمنع كما كشف في الحلقات الماضية، دخول الرجال.

رحلة دنيا سمير غانم لتحرير شقيقها

وتستمر رحلة «سليمة» للبحث عن الأجزاء السحرية من الكتاب للسلطان «طمعان»، كي تحصل على تحرير شقيقها «عمر» من يد السلطان، وذلك رفقة صديقها «موكوس»، وهو الفنان محمد سلام، وتستمر الأحداث.