طه دسوقي عن أنعام سالوسة في مسلسل الصفارة: قالت لي أنا متجوزة

قال الفنان طه دسوقي، إنه يشعر بالفخر لمشاركته الفنان أحمد أمين في مسلسل الصفارة بالموسم الرمضاني الحالي، كاشفا عن أن المسلسل كان سببا في اللقاء الأول الذي جمع بينه وبين الفنانة القديرة أنعام سالوسة.

كواليس كوميدية بين طه الدسوقي وأنعام سالوسة

وأضاف في حوار مع الإعلامية إنجي علي، ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك» على راديو «نجوم إف إم»، أن اللقاء الأول بينهم تميز بالفكاهة والمزاح، إذ أن الفنان أنعام سالوسة لم تكن تعرفه، فذهب إليها وسألها عن دفعتها في التمثيل، مخبرًا إياها أنه يسبقها بدفعة وهو ما قابلته الفنانة أنعام سالوسة بالضحك.

وتابع الفنان طه دسوقي أنه خلال تصوير الفنانة أنعام سالوسة لأحد المشاهد الخارجي وسط الأجواء الباردة، وضع يده على كتفها فأخبرته مازحة أنها متزوجة، ولا يجوز له وضع يده على كتفها.

دسوقي يتحدث عن سر جمصة في مسلسل الصفارة

وأكمل أنه لا يملك إجابة لأسئلة الجمهور له بالشارع عن ما حدث بجمصة؟ متابعًا «ده يسأل فيها الكتاب، الناس كلها خارجة من المسلسل عايزين يعرفوا أيه اللي حصل في حمصة، فالحمد لله»، لافتًا إلى أنّ فكرة السؤال كانت بين الكتاب ومخرج العمل، لربط الحلقات بكلمة سر واحدة، لا يعرفها أحد، ولم يكن يتوقع أي من أفراد العمل أنها ستلاقي رد فعل واسع من الجمهور، وستظل بأذهان المشاهدين بهذه الطريقة.