ملخص حلقات السبت من مسلسلات رمضان.. غضب جعفر العمدة ووفاة شقيق مهرة

شهدت المسلسلات عددا من الأحداث المهمة والشيقة خلال حلقات السبت، والتي تعرض خلال شهر رمضان المبارك على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونستعرض في السطور التالية ملخص أبرز هذه المسلسلات.

ضرب نار

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 24، أحداثا مثيرة؛ إذ عرف جابر الكوماندا أن أنور الزيات سوف ينتقم منه فقرر أن يسبقه وهجم عليه، كما شهدت الحلقة وفاة شقيق مهرة «ياسمين عبدالعزيز»، لتتوجه على الفور إلى المكان الذي وجدوا فيه جثمانه، ولم تصدق عينيها فور رؤيتها لجثمانه في الأرض، وانغمست في البكاء.

سوق الكانتو

بدأت أولى مشاهد الحلقة 24 من مسلسل سوق الكانتو، باكتشاف جابر الخواجة، الذي يجسد دوره الفنان طارق النهري، حقيقة طه القماش يجسد دوره أمير كرارة، واكتشف جابر الخواجة، خلال أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 24، أن طه القماش يتعاون مع الشرطة ومنهم المفتش زناتي للإيقاع بالأول الذي يتاجر في الكحول والمخدرات.

كما حدث بين طه القماش والمفتش زناتي مطاردة نارية مع جار الخواجه ورجاله، بعد اكتشاف حقيقة طه وتعاونه مع الشرطة،وكانت شهدت الحلقة السابقة مقتل دهب «ندى موسى»، وزواج عائشة «ثراء جبيل» شقيقة طه.

جات سليمة

شهدت الحلقة حصول سليمة التي تقوم بدورها دنيا سمير غانم على الوردة الذهبية من الأقزام، حتى تقدمها إلى مملكة الورود لتتمكن من الدخول، إلا أن هناك مشكلة أن المملكة تقتصر على النساء فقط، فكيف سيدخل موكوس الذي يؤدي دوره محمد سلام؟، إلى أن وجدوا حيلة وهي التنكر بزي امرأة حتى يتمكن من الدخول وأصبح اسمه «ياسمينة» لتثير مملكة الورود دهشته لخلوها من الرجال؛ حيث تمكنت بالفعل من الدخول لمملكة الورود، بعد أن أحضرت الهدية، لمقابلة سيدة الأنوف التي تجسد شخصيتها الفنانة سلوى خطاب، لتندهش سليمة من سبب تسميتها، لتطل عليهم سيدة ذات أنف طويلة، يصطف الجميع لاستقبالها بالدف والطبول، لتقديم الهدايا لها من أجل تحقيق طلباتهم، فتحاول جميع الفتيات كسب رضاها والفرار من عقابها في حالة لم تعجبها الهدية.

حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 24، بدأت بطرد إدوارد لشقيقته «كابر» بسمة، بعد شهادتها ضد أخوها المحبوس، فيما حاول والدهم أحمد بدير تهدئة الموقف، كما يحاول صلاح عبد الله ومحمود عبد المغني بالتعاون مع أهالي القرية في التصدي لممارسات أحمد بدير غير الشرعية.

كما تبرأ إيهاب فهمي من ابنه «حذيفةù المبحوس لاتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان، حيث فوجئ بابنه يهاجم الجماعة وأنهم أصحاب أفكار مشوهة ولا يمهم سوى مصالحهم فقط، ولا يريد لاي جماعة أياً كانت، حيث يقول «أنا عاوز أكون مسلم وبس».

1000 حمد الله على السلامة

شهدت أحداث مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" الحلقة 24 عن سفر الدكتورة سميحة «يسرا» مع أولادها سماح «مايان السيد» وسامح «آدم الشرقاوي» وفوقية «شيماء سيف» إلى الفيوم لمدينة شبلنجة من أجل البحث عن الجدة سوسو التي لم يعثرون عليها منذ بداية الأحداث وبصحبتهم بويكا «عنبة»، فحين ذهب اكرم «محمد ثروت» إلى سمير المسيطر «محمد محمود» من أجل بدء العمل معه في محل السباكة الذى يمتلكه، لكي يكون عين سمير المسيطر في منزل الدكتورة سميحة.

جعفر العمدة

بدأت أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24 مع اعتراف عايدة «زينة» بخبر حملها لجعفر «محمد رمضان» ليغضب منها ويخبرها أن تتخلص منه ويكشف لها معرفته بوفاة والدها، وثم تظهر عايدة بعد ذلك مع حقائبها وهي تغادر المنزل، وعلى الجانب الآخر قام شوقي فتح الله «منذر الريحاني» بطرد زوجته وداد «جوري بكر» من المنزل بعد حديثها معه عن رغبتها في الإنجاب ، وخلال أحداث الحلقة 24 يستطيع شوقي الوصول إلى بلال شامة ويطلب منه معرفة حكاية خطف ابن جعفر، ونرى جعفر العمدة وهو مجتمع مع عائلته ليخبرهم أن أحدا من أهل بيته هو من خطف جعفر مثلما أخبره بلال شامة «مجدي بدر».

جميلة

وضعت شيري «يسرا اللوزي» خطة للتخلص من زياد «هاني عادل» والقبض عليه متلبسا بمواد مخدرة، وتتفق مع زوجها هشام على ذلك «أحمد وفيق» إلا أنه تم إنقاذ زياد بعدما تم تحذيره من هذا المخطط من قبل طليقته نيرمين «عبير صبري».

تطلب والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر من حبيبها طارق نصار التخلص من زوجها السابق مقابل التنازل عن حصتها في المدرسة التي تملكها.

يحيى وكنوز

شهدت الحلقة 24 من مسلسل يحيى وكنوز 2 مفاجأة أعدها سينو ليحيى حيث أخذه ليحضر مراسم تحنيط، وقال له إن الجثة للتاجر بعد أن قضى عليه الأعداء، وسينو أن عملية التحنيط هي التحضير للحياة الأخرى وهي واحدة من أسرار علوم كيمت، وبعد انتهاء حياة الشخص يبدأ الكهنة تجهيزة عن طريق الملح والكتان داخل التابوت وبعض المواد التي تحافظ على جفاف الجسد لسنين طويل.