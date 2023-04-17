الأمن العام: ضبط 265 قضية مخدرات وتنفيذ 70985 حكما قضائيا

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت عن ضبط 265 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 165 كيلو مخدرات متنوعة.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 108 قطع سلاح ناري بحوزة 85 متهما وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 70985 حكما قضائيا متنوعا، كما تم ضبط 256 دراجة نارية مخالفة و21707 مخالفة مرورية متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية أنه في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 228 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.