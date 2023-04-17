الجيش الصومالي يشن عملية عسكرية غربي هيران

نفذ الجيش الصومالي، بالتعاون مع المقاومة الشعبية، عملية عسكرية لمطاردة فلول مليشيات الخوارج التي تتحصن في المناطق التابعة لمحافظة هيران، جنوب وسط البلاد.

اقتراب المقاومة والجيش الصوماليين من «بوعو»

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم، أنّ الجيش الصومالي والمقاومة الشعبية اقتربا من مشارف منطقة (بوعو) على بعد خمسين كيلو متر جنوبي مدينة بلدويني.

محافظ هيران يقود العملية العسكرية

وأضافت أنّه قاد العملية العسكرية محافظ هيران علي جيتي عثمان، وقائد الكتبية الخامسة للفرقة السابعة والعشرين للجيش الوطني، العقيد محمود حسن إبراهيم بكاي، وقائد الفرقة السابعة والعشرين اللواء تواني أحمد محمد، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

وأكد المحافظ جيتي عثمان، أنّ العمليات العسكرية مستمرة حتى القضاء على فلول مليشيات الخوارج من أنحاء البلاد كافة، لافتا إلى أنّه ينبغي على قوات الجيش والمقاومة الشعبية التعاون لتحرير البلاد من العناصر الإرهابية.