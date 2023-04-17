أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الشرقية.. استعدادات مكثفة

تستعد مديرية الأوقاف لتحهيز أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الشرقية في عدد من المناطق بالقرى والمدن، استعدادا لاستقبال الالاف من المصلين لأداء صلاة العيد، يوم الجمعة المقبل.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الشرقية

وقال محمد حامد، مدير مديرية أوقاف الشرقية، إنه بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الفطر، تلقت مديرية الأوقاف عددا من طلبات الأهالي لتخصيص أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الشرقية بمختلف القرى والمدن، لافتا إلى أنه تم مناقشة طلبات الأهالي وتخصيص عدد من الساحات، كما تم الإشراف على تجهيز المساجد لاستقبال المصلين في عيد الفطر، ومنها مسجد الفتح حيث تقام الصلاة بحضور عدد من المسؤولين، لافتا إلى أنه تم تخصيص إمام أساسي وآخر احتياطي، لكل مسجد وساحة.

أبرز أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الشرقية

وتستعرض «الوطن» أبرز أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الشرقية، وهي:

- استاد نادي الشرقية الرياضي في مدينة الزقازيق.

- الساحة الشعبية في بلبيس.

- الساحة الشعبية في فاقوس.

- ساحة العشيرة المحمدية، و«السلطان عويس» وساحة مجلس الأمناء، وساحة نادي «الرواد»، بمدينة العاشر من رمضان.

- ساحة ملعب ديرب نجم.

- ساحة ملعب مركز شباب الإبراهيمية.

- ساحة مركز شباب ههيا.

- ساحة مركز شباب فاقوس والساحة الشعبية.

- ساحة مركز شباب الحسينية.

- ساحة مركز مشتول السوق.

أبرز المساجد الكبرى لأداء صلاة عيد الفطر 2023 في الشرقية

أما أبرز المساجد الكبرى لأداء صلاة عيد الفطر 2023 في الشرقية، فهي:

- مساجد الفتح والجامع الكبير والبخاري والزراعة وعبدالعزيز رضوان بمدينة الزقازيق.

- مسجد العيدراوس والتوحيد بمدينة فاقوس.

- مسجد سادات قريش والغامدي وعرب الحجر ومسجد عمرو بن العاص بمركز بلبيس.

- مسجد أبو سالم والطراطرة والشوامنة وسيدي عز الدين بمشتول السوق.

- مسجد النصر بمركز الحسينية.

- مسجد أبو زيد كريم بالقنايات.

- مسجد ثمرة الإسلام بالقرن.

- مسجد الكيلاني بكفر صقر.

- مسجد أبو سكر بقرية بحر البقر بمركز الحسينة.

- مسجد أبو عبيدة الجراح بمركز منيا القمح.

- مسجد صالح الرفاعي بصان الحجر.

- مسجد النصر، ومسجد الحاجة آمنة بههيا.

- المسجد الكبير بمركز أولاد صقر.

- مسجد النور بالقنايات.

- مسجد المدنية المنورة وعمر بن الخطاب بالعاشر من رمضان.

- مسجد النصر ومسجد الفتح بمركز ديرب نجم.