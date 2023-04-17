أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في القليوبية.. 1643مسجدا بكل المدن

أعلنت مديرية الأوقاف، اليوم، انتهاء كل الاستعدادات في أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في القليوبية، بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، حيث جري الإعلان عن إقامة الصلاة في ساحات 1643 مسجدا على مستوى المحافظة.

موعد الصلاة في أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في القليوبية

وتزامنا مع إعلان أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في القليوبية، أوضحت مديرية الأوقاف بالقليوبية في بيان لها أنه من المقرر أداء صلاة العيد في 1643 مسجدا وساحة أول أيام العيد في تمام الساعة 05:47 صباحا بعد شروق الشمس بـ20 دقيقة، وفق التوقيت المحلي لمدينة بنها والمواقيت المعلنة من معهد البحوث الفلكية.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في القليوبية

وأوضح الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف، في بيان له، أن أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في القليوبية تغطي كافة أنحاء المحافظة في الإدارات الرئيسية والفرعية وفي المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة في بنها وطوخ والقناطر وشبين القناطر وشبرا الخيمة والخصوص وقها وقليوب والخانكة وكفرشكر والعبور بإجمالي 1643 ساحة ومسجد بقرى ومدن المحافظة.

وأضاف أن الشعائر ستبدأ بتكبيرات العيد ثم أداء الصلاة وفق التوقيت المحلي ليكون بعد شروق الشمس بـ20 دقيقة، أي في تمام الساعة 05:47 بالتوقيت المحلي للعاصمة بنها، مشيرا إلى انطلاق حملات نظافة المساجد بالمحافظة ضمن تستعدادات أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في القليوبية وتهيئتها لإقامة صلاة العيد في عددا من المواقع منها: