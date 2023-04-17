حديقة الحيوان تستعد لاستقبال الزائرين في العيد بعروض للدب حسونة وسماح

أعلنت حديقة الحيوان بالجيزة رفع درجة الاستعداد لاستقبال زوار حديقة الحيوان خلال إجازة عيد الفطر، إذ جرى صيانة المنشآت والمرافق وتوفير وسائل الأمن والراحة والسلامة، وزيادة منافذ التذاكر لمنع التكدس والزحام.

رفع درجة الاستعداد لاستقبال الزائرين

وأكدت الدكتورة مها صابر مدير حديقة الحيوان بالجيزة، أن حديقة الحيوان تعد أهم مقصد للترفيه في القاهرة الكبرى، وتقبل عليها الأسر بكل مستوياتها للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات والاستمتاع بالمناظر الخضراء والأشجار داخل الحديقة.

وأضافت:«تم إجراء أعمال الصيانة لكل المرافق داخل الحديقة وتوفير وسائل الراحة والأمن والسلامة وكذلك وسائل الترفيه التي أضيفت حديثا مثل حديقة الأطفال».

مدينة الملاهي والبدلات النهرية

وأشارت إلى أن من بين الأماكن المحببة للأطفال أيضا مدينة الملاهي والعربات الكهربائية المتكاملة والبدلات النهرية التي جرى إدخالها حديثا، إذ تعد من الأماكن المحببة للترفيه وتضفي نوعا من الترفيه والبهجة لدى الأطفال، وتتضمن مجموعة من البدلات المجهزة على أعلى مستوى داخل بحيرة تم تجهيزها وتزيينها بالرسومات الخلابة ويتوسطها نافورة.

جولف كار للإيجار داخل الحديقة

وأوضحت أن الحيوانات الموجودة بالحديقة متنوعة وتمثل بيئات عديدة، ومن الحيوانات التي تحظى بإقبال الجمهور عليها بيوت السباع والغزلان وكلب البحر وفرس النهر والطيور والكانجرو والطيور، مضيفة أنه جرى استقدام حيوانات جديدة بنظام البدل بالحيوانات التي لدينا فيها فائض دون تحميل موازنة الدولة جنيها واحدا، وأيضا بالاعتماد على خطة الإكثار التي نفذتها الحديقة بأسلوب مبتكر.

وتابعت أنه جرى استقدام الدب الروسي والزراف والمها العربي (نوع من الظباء) لأول مرة يدخل الحديقة، وبعض الأنواع النادرة من الزواحف، بالإضافة إلى توفير عربات «جولف كار» للقيام برحلة داخل الحديقة للجمهور بنظام التأجير لمدة ساعة ونصف لزيارة كل مواقع الحديقة والمناطق الأثرية فيها.

الزرافة سونسن والأسد حسين فهمي يستعدون لاستقبال زوار الحديقة

وتعد بيوت الزراف من الحيوانات المفضلة داخل الحديقة حيث يمكن مشاهدة الزرافة سوسن، وتقديم الأكل لها، كذلك يعتبر الأسد حسين فهمي من الحيوانات التي تحظى بإعجاب الأسر داخل الحديقة، والذي تمت تسميته على الفنان المشهور، تشبها به، فالأسد لون شعره أبيض وهو ناتج عن طفرة جينية فريدة، كذلك يحظى بيت الشامبنزي « كوكو والبرنس»، بإقبال من الأسر بسبب العروض التي يقدمها الزوجين للجمهور وتثير الدهشة والضحك.

عروض الدب حسونة وسماح وكلب البحر

من بين الحيوانات التي يقبل عليها الزوار بيت الدببة حيث يحظى الدب حسونة الروسي الضخم بإقبال من الزوار خاصة خلال تغذيته بالاسماك والعسل واللحوم حيث يتناول ما يقرب من 15 كيلو من الطعام يوميا ويقدم عروضا للجمهور، بصوته الجهور وجسده الضخم، يشاركها في ذلك الدبة سماح.

ومن بين العروض أيضا عروض كلب البحر المفضل للأطفال وهو من الحيوانات خفيفة الظل وله حركات بهلوانية استعراضية محببة للصغار والكبار، أما بيت الزواحف «التماسيح والثعابين والحرابي والحيات» فهو يعد بيت الرعب لأصحاب القلوب الضعيفة.

ويمكن مشاهدة ثعبان الأصلة الضخم والذي يصل طوله إلى خمسة أمتار كذلك الكبرى السامة، والحيات الأفريقية والمصرية ذات السمعة السيئة لخطورتها، والتي تم عزلها داخل أقفاص زجاجية، أما فرس النهر فيعد من الحيوانات المحببة للأطفال والكبار أيضا لضخامته وقدرته على تناول الطعام بكميات تصل إلى 5% من وزنه يوميا وتصل إلى 50 كيلوجراما من الحشائش.

500 ألف زائر تستعد الحديقة لاستقبالهم

وتستقبل حديقة الحيوان خلال عيد الفطر ما يقرب من 500 ألف زائر، وتقوم إدارة الحديقة بأعمال النظافة الدائمة، وأعلنت إدارة الحديقة زيادة منافذ بيع التذاكر لاستقبال الزوار، وتوفير سيارات إطفاء وشرطة منها نسائية فضلا عن شركة الأمن التي تتولى الحفاظ على الأمن داخل الحديقة، وتباع تذكرة الدخول بخمس جنيهات فقط للمصريين.