مواعيد عمل حديقة الحيوان في عيد الفطر.. اعرف سعر التذكرة لأطفالك

تحرص العديد من الأسر على قضاء أوقات مميزة في عيد الفطر، ومن أبرز الأماكن التي يتجمع فيها الآباء والأمهات بأبنائهم هي حديقة الحيوانات، التي أعلنت استعدادها لاستقبال الزائرين خلال أيام الإجازة التي أعلن عنها مجلس الوزراء ومنحا للعاملين والموظفين.

وفي السطور التالية، نعرض مواعيد عمل حديقة الحيوان في إجازة عيد الفطر المبارك، وفق الصفحة الرسمية للحديقة على فيس بوك.

مواعيد عمل حديقة الحيوان

وتمتد مواعيد عمل حديقة الحيوان كما هي في مواعيدها اليومية، من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 4 عصرا.

وتصل سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان لنحو 5 جنيهات للمصريين و20 لغير المصريين، ويدفع الطفل قيمة تذكرة كاملة عند بلوغه عمر 5 سنوات.

وأعلنت الحديقة في وقت سابق، أنّ يوم الثلاثاء إجازة للحديقة من الرحلات المدرسية وخلافه، وتستقبل الرحلات السياحية والأجانب فقط بسعر يصل إلى 60 جنيها.

وتعتبر حديقة الحيوان بالجيزة أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول حديقة للحيوانات في أفريقيا، تأسست عام 1891 وتبلغ مساحتها نحو 80 فدانا، وتقع الحديقة قرب الضفة الغربية للنيل في الجيزة، وطرفها الشمالي يطل على المباني الرئيسية لجامعة القاهرة.