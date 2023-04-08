يحتفل المصريون بعيد الفطر وسط المتنزهات والحدائق، وتعد حديقة الحيوان بالجيزة قبلة المحتفلين بالعيد طوال الأيام حيث تحظى بشعبية كبيرة بين الأسر وخاصة الأطفال الذين يستمتعون بمناظر الحيوانات التي تشبه بيئتها الطبيعية في الغابات والبراري وكذلك في الأقفاص لذلك نعرض سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2023 ومواعيد العمل.

تأسست حديقة حيوانات الجيزة في مصر عام 1819م وتعد الأكبر في مصر والشرق الأوسط، وأول وأشهر حدائق الحيوانات في أفريقيا، ما جعلها من أشهر اماكن السياحة في مصر، و تبلغ مساحة الحديقة ما يقرب من 80 فدانا، وتوجد على الضفة الغربية لنيل القاهرة بالقرب من جامعة القاهرة وتوجد بها جداول مائية وكهوف بشلالات مائية وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة، كما تضم متحف تم بناؤه عام 1906 ويحوي مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، ويقدر عدد زوار الحديقة بنحو مليوني زائر سنويا.

سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2023 ومواعيد العمل

سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2023 ثابت كغيره من الأيام العادية، ويبلغ 5 جنيهات للمصريين، و20 جنيها لغير المصريين طوال أيام الأسبوع.

مواعيد فتح حديقة الحيوان في عيد الفطر 2023

تفتح حديقة الحيوان في عيد الفطر يوميا، من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 4 عصرا ولا تغلق في أي من أيام الأسبوع طوال أيام عيد الفطر، بينما تكون مغلقة يوم الإجازة الرسمية لحديقة الحيوان بالجيزة في الثلاثاء من كل أسبوع، في الأوقات العادية نظرا لإجراء أعمال الصيانة بها أسبوعيا.

وقال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان لـ«الوطن» عن سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2023 ومواعيد العمل إن بعض الأفواج السياحية التي ترغب في تنظيم رحلات أو زيارات إلى حديقة الحيوان يوم الثلاثاء، سيُصبح سعر تذكرة حديقة الحيوان 65 جنيها، وتذكرة كاملة لمن تخطوا العام الخامس من الأطفال.

ودائما ما تشهد حديقة حيوان الجيزة إقبالا كبيرا في كافة المناسبات وخارجها خلال إجازات العام الدراسي، وكذلك عيد الفطر والأضحى المبارك وعيد الربيع.