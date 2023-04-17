موعد عرض الحلقة 26 من مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC

شهدت الحلقات السابقة لمسلسل سوق الكانتو، تسارعًا للأحداث، ما دفع المشاهدون للبحث عن موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم، بطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، الذي يُعرض خلال شهر رمضان 2023.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم الاثنين الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

ويترقب الجمهور ما سيحدث في الحلقة 26 من مسلسل سوق الكانتو، خاصة بعد استقبال والدة صالح لابنها بعد غياب طويل، وتعبيرها عن فرحتها بعودته من جديد، كما يقابل عائشة أخته.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد صلاح حسني، ومها نصار، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وشيرين، وتامر نبيل، وثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبدالخالق، وأحمد التهامي، وشريف إدريس، وعدد آخر من الفنانين.