تحرير 250 محضرا لمخابز ومحال تجارية وضبط سلع منتهية الصلاحية ببني سويف

استعرض الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، تقرير جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بشأن نتائج الحملات التموينية التي جرى تنفيذها على مدار اسبوع بالمحافظة.

استمرار حملات الرقابة على الأسواق

وشدد محافظ بني سويف الاستمرار في تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية، ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.

تحرير 250 محضرا تموينيا خلال أسبوع

وكشف تقرير مديرية التموين ببني سويف، تنفيذ عدة حملات تموينية خلال الفترة من 8 حتى 14 أبريل الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، حيث جرى تحرير 250 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق، وضبط سلع ومنتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومواد بترولية

استمرار الرقابة التموينية

كما تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى استمرار الرقابة التموينية وتوفير الدعم اللازم لمعارض " أهلا رمضان" بقرى ومراكز بنى سويف لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المعارض لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث يضم كافة احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية خاصة وأن أسعارها تقل عن مثيلاتها في الأسواق.