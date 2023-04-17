محمد رمضان يحتفل بوصول هاشتاج جعفر العمدة إلى 3.1 مليار: جمهوري العظيم

احتفل الفنان محمد رمضان، بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل «جعفر العمدة» الذي يُشارك به في موسم دراما رمضان الحالي، حيث تصدر محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع عرض الحلقات.

ونشر محمد رمضان، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات «تيك توك»، قال فيه إنّ «جمهوري العظيم، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليك، وعيد مبارك مُقدمًا، النهاردة هاشتاج جعفر العمدة تخطى 3.1 مليار مرة، أما هاشتاج محمد رمضان 10.7 مليار مرة، أما هاشتاج ثقة في الله نجاح تجاوز 2.1 مليار مرة».

وحظي مسلسل جعفر العمدة، بردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما أنّ الأحداث شهدت تصاعدًا كبيرًا خلال الأيام القليلة المُقبلة، في ظل محاولات محمد رمضان للبحث عن ابنه، وكذلك طرد جوري بكر «وداد» من منزل منذر رياحنة «شوقي فتح الله».

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة، يُشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم محمد رمضان، وهالة صدقي، وزينة، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومنة فضالي، وأحمد داش، وأحمد فهيم، ومنذر رياحنة، وطارق النهري، وجوري بكر، ولبنى ونس، ومجدي بدر وآخرين، وهو من إخراج محمد سامي.