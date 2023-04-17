دفن جثمان مهندس الديكور زوسر مرزوق في مدينة نصر

أعلن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، صباح اليوم، وفاة الفنان التشكيلي ومهندس الديكور زوسر مرزوق، شقيق مدير التصوير الشهير رمسيس مرزوق.

تفاصيل وفاة مهندس الديكور زوسر مرزوق

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن زوسر مرزوق التقطت أنفاسه الأخيرة صباح اليوم، وجرى دفنه في مدافن الأسرة بمدينة نصر، وذلك بعد الصلاة عليه في كنيسة بجوار منزله، ونعته نقابة المهن التمثيلية مؤكدة أنه من أهم مهندسي الديكور في مصر والعالم.

محطات في حياة زوسر مرزوق

الفنان التشكيلي المصري زوسر مرزوق، تخرج في قسم الخزف بكلية الفنون التطبيقية 1964 حاصل على دبلوم الدراسات العليا قسم الديكور بأكاديمية الفنون 1972 - صمم ،ونفذ ديكورات عدد كبير من المسرحيات حصل على جائزة الفنانين الشباب عام 1968.

حصل على دبلوم الدراسات العليا قسم الديكور بأكاديمية الفنون 1972، وعمل مدرسا لفن الديكور بمعهد الفنون المسرحية ثم انتقل إلى هيئة المسرح.