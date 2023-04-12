روجينا لـ«أنا والقناع»: أشرف زكي ظلم نفسه بسبب مسؤولية نقابة الممثلين

حلت الفنانة روجينا ضيفة على برنامج «أنا والقناع»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمُذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، لتكشف عن عدد من كواليس حياتها الشخصية والفنية.

قالت الفنانة روجينا إنها مقتنعة بتصريحاتها السابقة عن دفاعها عن مسلسل «الأسطورة» بأن الشتائم به واقعية، متابعة: «هذه الشتائم لم تكن على لساني، ولكن كنت مقتنعة بذلك، الفن محاكاة الواقع، ودفاعي نابع عن حبي لمحمد رمضان ومحمد سامي».

وأضافت روجينا أنها استفادت بالاشتراك في الأعمال الدرامية مع محمد رمضان وأمير كرارة، متابعة: «بحب الاتنين وارتحت معاهم الاتنين، ومن أهم أدواري مع محمد رمضان في مسلسل البرنس، والمسلسل نقلني لأدوار البطولة».

وأشارت إلى أن زوجها الفنان أشرف زكي ظلم نفسه فنيا، متابعة: «ظلم نفسه كممثل عشان يبقى نقيب للممثلين، لما بيروح التصوير مش بيبقى مركز، والتمثيل حياة لازم الشخص يفصل عن اللي حواليه، وطول عمري بقوله ركز شوية».