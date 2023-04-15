للمقبلين على الزواج.. توقعات أسعار الذهب ونصائح الشراء خلال أيام العيد

أيام معدودة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك وتعد فترة الأعياد من أكثر الفترات ازدحاماً وتزايداً في الطلب على الذهب في مصر، خاصة بين المقبلين على الزواج الذين يبحثون عن الذهب كوسيلة لتخليد ذكرى يوم زفافهم، فالذهب يعد رمزاً للحب والأمان والثقة، وهو يحمل معانٍ كثيرة في الثقافة المصرية والعربية عموماً.

عندما يفكر المواطنون المقبلون على الزواج في تجهيزات حفل زفافهم، يأتي الذهب على رأس القائمة كونه رمزاً للرومانسية والنجاح والثراء.

الذهب في مصر يتميز بجودته العالية وتشكيلاته الفريدة، ويتوفر بأشكال وأحجام مختلفة ليناسب جميع الأذواق والميزانيات، كما أنه يعتبر استثماراً آمناً وموثوقاً به في الأوقات الصعبة، حيث يحتفظ بقيمته ولا يتأثر بالتقلبات الاقتصادية، ويعد بمثابة وسيلة موثوقة لحفظ الثروة وتنويع المحفظة الاستثمارية، وبفضل تنوع أحجامه وأشكاله، يمكن للزوجين الجدد اختيار القطع التي تناسب ذوقهم وميزانيتهم.

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

وشهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم استقرار ملحوظا حيث إن جرام الذهب عيار 24 سجل 2594 جنيها، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2378 جنيها، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 2270 جنيها للشراء، بينما سجل عيار 18 اليوم 1946 جنيها للشراء.

العرض والطلب يسيطر على أسعار الذهب بمصر

وقال المهندس عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إنه لا يوجد أي نقص في السوق المصري من الذهب ولكن الطلب أكبر من العرض في الوقت الحالي، حيث إن المتحكم في سعر الذهب في مصر، العرض والطلب والسعر في البورصة العالمية.

توقعات أسعار الذهب خلال فترة الأعياد

وأوضح المغربي لـ«الوطن» أنه ليس من الضروري أن يزداد معدل الطلبات على شراء الذهب خلال فترة الأعياد من قبل المقبلين على الزواج، كما أن توقع أسعار الذهب خلال فترة الأعياد ربما يشهد تذبذبًا بسبب وجود الإجازات وإغلاق محلات الصاغة.

نصائح للمقبلين الزواج عند شراء الذهب

واشار عضو شعبة الذهب الي أن هناك بعضا من النصائح للمقبلين على الزواج عند شراء الذهب لأنه يصعب علي المستهلك معرفة ما إذا كان الذهب مغشوشا أم لا، لذا يجب اتباع النصائح وهي الشراء من مكان موثوق به، وأن تكون المصوغات والمشغولات الذهبية مدموغة، بجانب الحصول على فاتورة بمواصفات وسعر القطع الذهبية والمصوغات باسم العميل.