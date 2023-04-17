مكاتب بريد تفتح في عيد الفطر 2023 بمحافظة مطروح.. منها السلوم

مكاتب بريد تفتح في عيد الفطر 2023 بمحافظة مطروح، خدمة جديدة تقدمها الهيئة العامة للبريد في مطروح ومختلف محافظات مصر، وذلك لإتاحة الفرصة لجموع المواطنين بالمدن والمحافظات بالحصول على الخدمات خلال إجازة عيد الفطر وعدم توقفها، وتنشر «الوطن» من خلال هذا التقرير، جميع أسماء وأماكن المكاتب المتاحة بنطاق المحافظة في إطار الخدمات التي تقدمها لجميع قرائها على مدار العام.

مكاتب بريد تفتح في عيد الفطر 2023 في محافظة مطروح لأهل مطروح وجميع الزائرين، للعمل في العيد يومي 24 و 25 أبريل 2023، طبقا لبيان هيئة البريد المصري، وهي كالتالي:

- مكتب بريد مدينة الحمام الرئيسي بجوار محطة القطار.

- مكتب بريد مدينة العلمين بجوار نقطة الشرطة.

- مكتب بريد مطروح الرئيسي مدينة مرسي مطروح بجوار قسم الشرطة.

- مكتب بريد مدينة السلوم بجوار قسم الشرطة بشارع السلوم الرئيسي.

- مكتب بريد مدينة الصبعة بجوار محطة السكة الحديد.

- مكتب بريد سيوة بوسط المدينة بجوار معهد سيوة الأزهري.

- مكتب بريد مدينة النجيلة بجوار شركة مياه الشرب والصرف الصحي وسط المدينة.

مكاتب بريد تفتح في عيد الفطر 2023 في محافظة مطروح

وحول مكاتب بريد تفتح في عيد الفطر 2023 في محافظة مطروح، قال محافظ مطروح اللواء خالد شعيب في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ هناك استعدادات موسعة لاستقبال عيد الفطر في المحافظة، منها الخدمات البريدية التي يجري فتح أبواب العديد من المكاتب وتقديم خدماتها كاملة لجميع لمواطنين في إجازة العيد بالتنسيق مع البريد.

كما جرى التنسيق لتقديم خدمات أخرى لأهالي مطروح والمصطافين في فسحة العيد، منها زيادة سيارات الإسعاف علي الطرق السريعة والساحلية مطروح الإسكندرية ومطروح السلوم والعلمين لحالات الطوارئ، وزيادة الأتوبيسات القادمة من وإلى مرسي مطروح التابعة لجميع شركات النقل السياحي من القاهرة والمحافظات، مع رفع حالة الطوارئ في المستشفيات، وزيادة كميات أكياس الدم بأقسام الاستقبال والطوارئ، مع فتح الشواطىء بالمجان أمام الزائرين وتجهيز الحدائق العامة لتعمل على مدار الساعة خلال أسبوع العيد.