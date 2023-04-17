مكاتب بريد تفتح في عيد الفطر 2023 بجنوب سيناء.. اعرف أماكنها

تزامنًا مع إجازة عيد الفطر المبارك التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، ومدتها 5 أيام تبدأ من الخميس المقبل حتى الثلاثاء 25 أبريل، يبحث المواطنون عن مكاتب بريد تفتح في عيد الفطر 2023، لتقديم كافة الخدمات خلال فترة الإجازة.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ هناك مكاتب بريد تفتح في عيد الفطر 2023 في جنوب سيناء، وهي موجودة في أربع مدن على مستوى المحافظة من أجل توفير عمليات الإيداع والسحب خلال الأسبوع المقبل بالإضافة إلى تقديم خدمات أخرى للمواطنين.

مكاتب بريد تفتح في عيد الفطر 2023 بجنوب سيناء

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنّ البريد المصري حدد مكاتب بريد تفتح في عيد الفطر 2023، وعددها 300 مكتب على مستوى مصر، بينها 5 مكاتب موزعة في جنوب سيناء كالتالي:

- مكتب بريد الطور فرعي.

- مكتب بريد شرم الشيخ الرئيسي.

- مكتب حي النور.

- مكتب بريد دهب.

- مكتب بريد نويبع.

5 مكاتب بريد تفتح في إجازة العيد

وأوضح أماكن مكاتب بريد تفتح في عيد الفطر 2023 في محافظة جنوب سيناء، كما يلي، إذ ستعمل يومين فقط خلال إجازة العيد:

１- طور سيناء مكتب بريد الطور فرعي بحوار مجمع البنوك، ويعمل يومين فقط خلال إجازة العيد وهما الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل في مواعيد العمل الرسمية من الساعة ٩ صباحًا.

２- شرم الشيخ مكتب بريد شرم الشيخ الرئيسي الذي يقع في منطقة هضبة أم السيد، ويخدم قطاعًا كبيرًا في شرم الشيخ من منطقة شرم المياه والهضبة والسوق التجارية والمركاتو.

３- شرم الشيخ مكتب بريد حي النور، ويقدم خدمات لأهالي حي النور والرويسات.

４- دهب، مكتب بريد دهب.

５- نويبع، مكتب بريد نويىع.