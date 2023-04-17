شم النسيم في الغردقة.. إقبال كبير على شاطئ العائلات وجزيرة الجفتون

احتفل الآلاف من المواطنين بشم النسيم في الغردقة اليوم، في ظل ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، حيث شهدت الشواطئ خاصة شاطئ العائلات وجزيرة الجفتون، إقبالًا كبيرًا منذ الصباح، رغبة من الزائرين في قضاء شم النسيم على شواطئ الغردقة.

إقبال على شاطئ العائلات في شم النسيم

وأشار أشرف فؤاد مدير شواطئ العائلات بالغردقة، إلى أنّ شاطئ العائلات، فتح أبوابه للزائرين منذ الثامنة صباحًا، قائلًا في تصريحات لـ«الوطن»: «استقبلنا آلاف الزائرين للاحتفال بشم النسيم حيث الأجواء المنعشة والمختلفة».

وأوضح أنه جرى تخصيص فرق إنقاذ بالتنسيق مع جمعية الإنقاذ البحري، ويتواجد 21 منقذًا على الشاطئ طوال اليوم لتأمين المصطافين في حالات الغرق، بالإضافة إلى تخصيص سيارة إسعاف على الشاطئ بالتنسيق مع مرفق إسعاف البحر الأحمر، وذلك تحت إشراف محافظة البحر الأحمر.

استمتاع الزائرين بمياه جزيرة الجفتون

وكشف أحمد بيجو منظم رحلات بحرية بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ جزيرة الجفتون شهدت إقبالاً كبيرًا من الزائرين للاحتفال بشم النسيم، إذ أقلعت عشرات المراكب منذ الصباح إلى أشهر جزر الغردقة لممارسة السنوركلينج حيث المياه الصافية والرمال الناعمة والشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة والأسماك الملونة.

وأضاف «بيجو» أنّ جزيرة الجفتون تبعد 11 كيلو مترًا جنوب شواطئ الغردقة، وتبدأ الرحلات إليها في الساعة الثامنة صباحًا والعودة في الثالثة مساءً، وتستغرق الرحلة نحو 7 ساعات، وتشمل السباحة والغطس والسنوركلينج وتناول وجبة الغداء على متن المركب.