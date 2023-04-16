أماكن خروجات العيد في الغردقة.. شواطئ ومزارات سياحية

تستعد أجهزة مدينة الغردقة لاستقبال عيد الفطر المبارك حيث يفضل الغالبية العظمى قضاء إجازة عيد الفطر في مدينة الغردقة ويبحثون عن أماكن خروجات العيد بالغردقة، والتي تمتلك عددا من الشواطئ العامة والمماشي ومزارات سياحية.

أماكن خروجات العيد.. شواطئ العائلات بالغردقة

أوضح أشرف فؤاد مدير شواطئ العائلات التابعة لمحافظة البحر الأحمر وهي شواطئ عامة تحت إشراف محافظة البحر الأحمر، أن عدد الشواطئ العامة هي إحدى أماكن الخروجات التي تشهد توافد كبير في عيد الفطر.

ولفت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الغردقة تضم شاطئ العائلات وشاطئ العائلات 1 وشاطئ العائلات 2 ورسم الدخول تتراوح بين 20 جنيها رسم الدخول للفرد في شاطئ العائلات 2 وتصل إلى 50 جنيها في شاطئ العائلات 1 وذلك حسب تعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

أماكن خروجات العيد بالغردقة

وأشار بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر في تصريحات لـ الوطن إلى أن الغردقة تضم أفضل أماكن الخروجات في العيد منها متحف الغردقة الأثري، ويضم 2000 قطعة أثرية أصلية ومتحف الرمال ويحوي تماثيل تم نحتها من الرمال ومتحف اكواريوم ويضم 22 حوضا زجاجيا به أسماك وكائنات بحرية متنوعة ونادرة.

وأكد أن مارينا السياحي من أفضل الأماكن خرجات العيد في الغردقة حيث تضم أفضل وأغلى يخوت العالم وعدد من الكافيهات والمطاعم والمحلات السياحية.

وأضاف أن الغردقة تضم عددا من المماشي السياحية التي تعتبر أجمل أماكن خروجات العيد وهي ممشى هاواي والممشى السياحي وممشي شيري وممشي فلفلة وممشى النصر وهي مماشي الدخول فيها بالمجان تحت إشراف محافظة البحر الأحمر.