سوق الكانتو الحلقة 25.. فتحي عبدالوهاب يسعي للحصول على لقب «بك»

توالت أحداث مسلسل سوق الكانتو تشويقا مع بداية الحلقة الـ25 من المسلسل، الذي يلعب فيه دور البطولة الفنان أمير كرارة، إذ بدأت الحلقة بعلم راوية «مي عز الدين» من فاطمة أن رشاد «فتحي عبدالوهاب» سعى للحصول على لقب بك، غير أن فتحه لمحلات جديدة وتبرعه للخير كان جزءا من صفقة حصوله على اللقب.

وبتوالي الأحداث ذهب المعلم عوض إلى طه القماش «أمير كرارة»، ليعرض عليه أن يدخل معه شريكا في مشروعه الجديد «المطبخ» والذي يعيد فيه بيع الملابس القديمة بعد إعادة تجهيزها، ويطلب منه طه القماش فرصة للتفكير، وعرضت راوية على طه القماش أن تطلب من والدتها في الخارج إرسال ملابس من هناك لإعادة بيعها في المحل، حتى وافق طه على الفكرة، ورفض طلب رشاد بمشاركته في التجارة الجديدة.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد صلاح حسني، ومها نصار، وعبد العزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وشيرين، وتامر نبيل، ثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبدالخالق، وأحمد التهامي، وشريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسد دوره أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.