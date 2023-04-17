ضرب نار الحلقة 25.. ياسمين عبدالعزيز تتحدث مع شقيقها

بدأت الحلقة الـ25 من مسلسل ضرب نار للفنان أحمد العوضي، والذي يلعب فيه دور جابر الكوماندا، وياسمين عبدالعزيز بدور مهرة، حيث سعت نوسة والتي تلعب دورها الفنانة دنيا المصري، وهي زوجة جابر الكوماندا، في تهدئة الأوضاع بينها وزوجها بعد مشكلة وقعت بينهما، غير أنّ نوسة لا تزال ترى في زوجها الكوماندا حبه لزوجته السابقة، بالرغم من حبها له حبًا لا يتخيله.

وبتوالي الأحداث يكتشف المشاهد أن حبه لمهرة والذي اعترف به لنوسة قبل زواجهما لا يزال هو العائق بينهما، كما دخلت مهرة في حالة حزن شديدة بعدما استمعت لتسجيل صوتي لشقيقها طارق، والذي يجسد شخصيته أحمد العزي، متحدثا فيه عن حزنه لما وصلت إليه الأمور معه، واعتذر لها عن دخوله عالم الإدمان، وأنّه قرر التخلص من حياته لأنه أصبح عبئًا كبيرًا عليها.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميًا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.