انطلاق فعاليات مبادرة «يالا نعيد» بمراكز شباب الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على دور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة للوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع، مشيدا بمبادرة الخير «يالا نعيد» لتوزيع ملابس العيد على الأسر الأكثر احتياجا لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

انطلاق فعاليات مبادرة الخير

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى انطلاق فعاليات مبادرة الخير «يالا نعيد» والتي تقيمها المديرية «أندية الفتاة والمرأة» بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية لتوزيع ملابس العيد على الأسر الأكثر احتياجا وذلك بمراكز شباب «مباشر- شرقية مباشر- الإبراهيمية - أنشاص الرمل - العاشر من رمضان - النصر - السلام - مشتول السوق - المنير - الحلمية - منيا القمح - الجُديدة - ملامس - المهدية - أبو كبير- منشأة رضوان - طوخ - الشوبكي - نزلة العرين -كفر صقر - الحسينية - الملكيين البحرية - ادارة ديرب نجم - المؤانسة - ناصر -المسلمية - القنايات».

الوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجا

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المبادرة تأتي في إطار تضافر جهود الدولة للوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجا تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك وتنفيذا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تخدم كافة شرائح المجتمع المصري، لافتا إلى أنه تم التنبيه على المشاركين بالمبادرة بحسن استقبال الأسر المستفيدة والتعامل بأسلوب راقي وحضاري معهم.