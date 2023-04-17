مواعيد القطارات خلال عيد الفطر 2023.. اعرف قواعد الحجز 

يتطلع الكثيرون لمعرفة مواعيد القطارات خلال عيد الفطر 2023، مع قرب انتهاء شهر رمضان المعظم، لقضاء إجازة العيد مع أسرهم وذويهم، لذا نستعرض خلال التقرير التالي مواعيد القطارات الأساسية والإضافية خلال عيد الفطر 2023.

وطرحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قطارات إضافية تعمل في الفترة من الأحد 16 أبريل الجاري حتى 29 من نفس الشهر، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المسافرين في رمضان.

مواعيد القطارات الإضافية خلال عيد الفطر 2023

وجاءت مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر 2023، على التحو التالي:

- قطار 1940 قطارVIP، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 21:50 يوميا خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 28/4/2023.

- قطار 1941 قطارVIP، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 22:30 يوميا خلال الفترة من 17/4/2023 إلى 29/4/2023.

- قطار 1938 ثالثة مكيفة، القاهرة- أسوان، قيام الساعة 22:40 يوميا خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 28/4/2023.

- قطار 1939 ثالثة مكيفة، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 19:25 يوميا خلال الفترة من 17/4/2023 إلى 29/4/2023.

- قطار 1942 ثالثة مكيفة، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 16:55 يوميا خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 28/4/2023.

- قطار 1943 ثالثة مكيفة، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 20:00 يوميا خلال الفترة من 17/4/2023 إلى 29/5/2023.

- قطار 2202 تهوية ديناميكية، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 15:15 يوميا خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 28/4/2023.

- قطار 2203 تهوية ديناميكية، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 15:00 يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 29/4/2023.

- قطار 2204 تهوية ديناميكية، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 24:40 يوميا خلال الفترة من 17/4/2023 إلى ليلة 29 /4/2023.

- قطار 2205 تهوية ديناميكية، أسوان/ القاهرة، قيام الساعة 10:30 يوميا خلال الفترة من 17/4/2023 إلى 29/4/2023.

مواعيد القطارات المكيفة خلال عيد الفطر 2023

وجاءات مواعيد القطارات المكيفة خلال عيد الفطر على النحو التالي:

- قطار 3008 ثالثة مكيفة، إسكندرية - أسوان، قيام الساعة 05:45 صباحًا.

- قطار 1902 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 00.20 مساءً.

- قطار رقم 982 مكيف، القاهرة - أسوان قيام الساعة 12.00 ظهرًا.

قطار رقم 986 مكيف، القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 13.00 ظهرًا.

- قطار رقم 970 مكيف، بور سعيد- سوهاج، قيام الساعة 14.00 ظهرً.

- قطار رقم 990 مكيف، القاهرة - سوهاج، قيام الساعة 16.00 عصرًا.

- قطار رقم 2006 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 17.15 عصرًا.

- قطار رقم 2012 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 17.30 عصرًا.

- قطار رقم 872 مكيف، القاهرة - أسيوط، قيام الساعة 17.45 عصرًا..

- قطار رقم 988 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 19.00 مساءً.

- قطار رقم 2014 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 21.00 مساء.

- قطار رقم 976 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 21.30 مساء.

- قطار رقم 996 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 22.00 مساء.

- قطار رقم 890 مكيف، القاهرة - سوهاج، قيام الساعة 23.30 مساء.

القطارات المكيفة للعودة من الصعيد

- قطار رقم 2011 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 5.15 صباحًا.

- قطار رقم 981 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 5.30 صباحًا.

- قطار رقم 983 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 7.30 صباحًا.

- قطار رقم 2013 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 14.30 ظهرًا.

- قطار رقم 2007 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 15.15 عصرُا.

- قطار رقم 2015 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 16.00 مساءً.

- قطار رقم 1903 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 17.00 مساءً.

- قطار رقم 997 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 20.45 مساءً.

- قطار رقم 989 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 23.00 مساءً.

- قطار رقم 987 مكيف، الأقصر - القاهرة، قيام الساعة 4.50 صباحًا.

- قطار رقم 977 مكيف الاقصر - القاهرة، قيام الساعة 19.25 مساءً.

مواعيد القطارات الروسي خلال عيد الفطر

- قطار رقم 974 روسي، القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 5.30 صباحًا.

- قطار رقم 1006 روسي، القاهرة- سوهاج، قيام الساعة 6.00 صباحًا.

- قطار رقم 80 روسي، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 8.30 صباحًا.

- قطار رقم 1004 روسي، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 9.30 صباحًا.

- قطار رقم 160 روسي، القاهرة - الأقصر ، قيام الساعة 12.15 ظهرًا.

- قطار رقم 972 روسي، القاهرة - أسيوط، قيام الساعة 14.20 ظهرًا.

- قطار رقم 188 روسي، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 18.00 ظهرًا.

- قطار رقم 1014 روسي، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 18.50 صباحًا.

- قطار رقم 1012 روسي القاهرة - أسوان، قيام الساعة 20.20 مساءً.

قواعد حجز تذاكر قطارات خلال عيد الفطر 2023

- بالنسبة للقطارات الإضافية يكون الحجز قبل السفر بـ24 ساعة.

- يتم صرف 4 تذاكر فقط من الشباك المخصص لصرف التذاكر بموجب الرقم القومي للفرد.

- وقف حجز المجموعات خلال فترة العيد.