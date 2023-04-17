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أفلام عيد الفطر 2023.. كوميديا شيقة لـ شيكو ورحمة أحمد في «ابن الحاج أحمد»

كتب:

ضحى محمد
01:33 م | الإثنين 17 أبريل 2023
فيلم ابن الحج أحمد

فيلم ابن الحج أحمد

أيام قليلة تفصلنا عن موسم أفلام عيد الفطر 2023، إذ تستقبل دور السينمات عدة أعمال فنية متميزة، على رأسها فيلم «ابن الحاج أحمد» بطولة الفنان شيكو، والذي ينافس به أفلاما أخرى. 

أفلام عيد الفطر 2023.. ابن الحاج أحمد

«ابن الحاج أحمد» من ضمن أفلام عيد الفطر 2023، بطولة شيكو، ويعتبر العمل الأول الذي ينفصل فيه شيكو عن هشام ماجد، ويجسد «شيكو» شخصية شاب بسيط يتورط في مشاكل مع عصابات مسلحة في إطار كوميدي.

ويظهر الفنان شيكو بشخصيات مختلفة خلال الفيلم، ويتعاون في الفيلم مع «نبيلة» التي تجسد دورها الفنانة رحمة أحمد، والتي تتصدى معه لكل الشخصيات الإرهابية.

أبطال فيلم ابن الحاج أحمد

فيلم «ابن الحاج أحمد» بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي.

 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.