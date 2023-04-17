أفلام عيد الفطر 2023.. كوميديا شيقة لـ شيكو ورحمة أحمد في «ابن الحاج أحمد»

أيام قليلة تفصلنا عن موسم أفلام عيد الفطر 2023، إذ تستقبل دور السينمات عدة أعمال فنية متميزة، على رأسها فيلم «ابن الحاج أحمد» بطولة الفنان شيكو، والذي ينافس به أفلاما أخرى.

أفلام عيد الفطر 2023.. ابن الحاج أحمد

«ابن الحاج أحمد» من ضمن أفلام عيد الفطر 2023، بطولة شيكو، ويعتبر العمل الأول الذي ينفصل فيه شيكو عن هشام ماجد، ويجسد «شيكو» شخصية شاب بسيط يتورط في مشاكل مع عصابات مسلحة في إطار كوميدي.

ويظهر الفنان شيكو بشخصيات مختلفة خلال الفيلم، ويتعاون في الفيلم مع «نبيلة» التي تجسد دورها الفنانة رحمة أحمد، والتي تتصدى معه لكل الشخصيات الإرهابية.

أبطال فيلم ابن الحاج أحمد

فيلم «ابن الحاج أحمد» بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي.