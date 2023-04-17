4 مكاتب بريد تفتح في عيد الفطر 2023 بمحافظة دمياط.. اعرف أماكنها

أعلنت محافظة دمياط، أن 4 مكاتب بريد تفتح في عيد الفطر 2023، وذلك ضمن 300 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، لتقديم جميع الخدمات لأهالي المحافظة وزائريها للاستمتاع بإجازة العيد في المدن السياحية بها.

وتستعرض «الوطن» مكاتب بريد تفتح فى عيد الفطر 2023 فى محافظة دمياط، والتى خصصتها هيئة البريد ضمن مكتب بريد على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.

مكاتب بريد تفتح في عيد الفطر 2023 بمحافظة دمياط

وقال المحاسب حسن عبدالوهاب مدير منطقة بريد دمياط لـ«الوطن»، إن هناك 4 مكاتب ستكون متاحة في العيد بنطاق محافظة دمياط بتعليمات من الهيئة العامة للبريد بتوفير الخدمات البريدية على مستوى جميع المحافظات، علي أن تفتح أمام الجماهير خلال يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، الموافقين 24 و25 أبريل 2023، على أن تحصل باقي المكاتب على عطلة رسمية من يوم الخميس 20 أبريل حتي يوم الثلاثاء 25 أبريل، حيث ستعود لاستئناف العمل مرة أخري في جميع المكاتب بكامل طاقتها وذلك بدءا من يوم الأربعاء 26 أبريل 2023.

خريطة مكاتب بريد تفتح فى عيد الفطر 2023 فى محافظة دمياط

وأضاف مدير منطقة بريد دمياط أن خريطة مكاتب البريد المفتوحة فى عيد الفطر 2023 علي مستوي مدن محافظة دمياط هى 4 مكاتب منتشرة داخل المحافظة في أماكن متفرقة، مما يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية ومتابعة تعذية كافة ماكينات الصرف الآلى وأماكن مكاتب دمياط كالتالي:-

- مكتب بريد مجمع المصالح ميدان سرور في مدينة دمياط القديمة.

- مكتب بريد إسكان مبارك في مدينة دمياط الجديدة.

- مكتب بريد فارسكور الرئيسى بوسط مركز ومدينة فارسكور.

- مكتب بريد قرية شرباص مركز فارسكور.

خدمات يقدمها البريد المصرى

وتقدم مكاتب البريد المتاحة فى عيد الفطر 2023 فى محافظة دمياط عددا من الخدمات ويأتي من أهمها، تقديم الحوالات إستقبال وإرسال من الخدمات مالية، وخدمة دفاتر التوفير، وصرف المعاشات، وإستخراج شهادات الميلاد، وشهادات الوفاة، وقسائم الزواج، وقسائم الطلاق، بجانب تقديم خدمات توثيق الشهر العقارى بصورة مميكنة من خلال إستحدام مراكز الخدمات البريدية، مما يوفر العديد من الخدمات للمواطنين في أجازة العيد.