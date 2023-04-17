محافظ كفر الشيخ يتابع توافر السلع الغذائية في معارض «أهلا رمضان»

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، الأسواق وعدد من المحال والمنافذ ومعرض «أهلا رمضان»، للتأكد من توافر السلع الغذائية واللحوم، والإعلان عن الأسعار، بحضور المهندس حسن صفوت موافى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

توافر السلع الغذائية في معرض «أهلا رمضان»

واطمئن محافظ كفر الشيخ، على توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة واللحوم، والتقى بعدد من المواطنين الوافدين على المنافذ واطمئن منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبة الأسعار لهم، مشيدين بما تحتويه من توفير السلع بأسعار مخفضة.

أسعار مخفضة

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء و الأكثر احتياجاً ، وكذلك رفع الأعباء عن محدودي الدخل والرقابة المستمرة على الأسواق، مشيراً إلى أنه جرى افتتاح 19 معرضاً وهيبراً بمدن ومراكز المحافظة، كفر الشيخ، سيدى سالم، وسيدي غازي، والحامول، ومطوبس، وفوه، ودسوق، وقلين، والرياض، وبلطيم، والبرلس، وبيلا، ومسير، ذلك بالتنسيق مع مديرية التموين، والغرفة التجارية، بالمحافظة، لتشمل كل مراكز ومدن الإقليم.

محافظ كفر الشيخ يشدد على حسن استقبال المواطنين

وشدد محافظ كفر الشيخ، بضرورة حسن استقبال المواطنين والتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع والالتزام بالأسعار المعلنة، كما وجه وكيل وزارة التموين بشن حملات مكثفة يومياً على كافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الاسعار بالمعرض، والتشديد على التزام الباعة بالالتزام بالأسعار المعلنة، إضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة.