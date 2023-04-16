حصر ساحات وأماكن صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة كفر الشيخ

تواصل مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، جهودها لحصر ساحات وأماكن صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجرية - 2023 ميلادية، من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة والأجهزة المعنية في تحديد الساحات والأماكن التي تُقام بها صلاة العيد.

حصر ساحات وأماكن صلاة عيد الفطر المبارك

أكد مصدر مسؤول بمديرية الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنه يُجري حالياً حصر ساحات وأماكن صلاة عيد الفطر المبارك بالتنسيق مع محافظة كفر الشيخ والأجهزة المعنية، لافتاً أن صلاة العيد سيتم إقامتها فى جميع المساجد التى تُقام بها صلاة الجمعة في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وذكر المصدر، أنه جرى تشكيل اللجان الخاصة باختيار ساحات وأماكن صلاة عيد الفطر المبارك والموافقة عليها، وجاري الحصر، وإبلاغ وزارة الأوقاف بالساحات والأماكن التي تم تحديدها، تمهيداً لإعلان هذه الساحات من قبل الوزارة، ومن ثم تجهيزها، حتى تستقبل المصلين لإقامة شعائر صلاة العيد.

عيد الفطر 2023 في محافظة كفر الشيخ

وحدّد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة كفر الشيخ، لتصبح الساعة 5:47 صباحًا.