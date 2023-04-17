أفلام عيد الفطر 2023.. هيفاء وهبي تشارك بـ رمسيس باريس

تشارك الفنانة هيفاء وهبي في موسم أفلام عيد الفطر 2023 بفيلم «رمسيس باريس» والذي يشهد عودتها إلى الشاشة الكبيرة بعد سنوات طويلة من الغياب، حيث إنّ آخر فيلم من بطولتها عُرض في السينما كان عام 2014 وهو «حلاوة روح»، فيما كانت آخر تجاربها «أشباح أوروبا» عُرض عبر إحدى المنصات الرقمية.

تفاصيل شخصية هيفاء وهبي في فيلم رمسيس باريس

فيلم رمسيس باريس أحد أفلام عيد الفطر 2023، تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، حيث ينتقل مواطنين مصريين من منطقة رمسيس إلى باريس، في رحلة مليئة بالمفاجآت والمغامرات، منها تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، حيث تُجسد هيفاء وهبي شخصية فتاة شعبية تُدعى «حنين»، ضمن أفراد التشكيل العصابي.

أبطال فيلم رمسيس باريس

ويُشارك في بطولة فيلم رمسيس باريس، أحد أفلام عيد الفطر 2023، كل من هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، ومصطفى خاطر، وجومانا مراد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسامي مغاوري وآخرين، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسي.

ويضم موسم أفلام عيد الفطر 2023 عددًا من الأفلام المتنوعة بين الأكشن والكوميدي والاجتماعي، منها فيلم هارلي بطولة الفنان محمد رمضان، وابن الحاج أحمد، أول بطولة سينمائية لـ شيكو.