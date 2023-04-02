طرح الأفيش الرسمي لفيلم رمسيس باريس تمهيدا لعرضه في عيد الفطر

طرح صناع فيلم رمسيس باريس لهيفاء وهبي، الأفيش الرسمي للعمل المقرر عرضه بموسم عيد الفطر المقبل 2023 وتصدرت الأفيش هيفاء وهبى وظهر معها محمد سلام ومحمد ثروت وحمدي الميرغني ومحمود حافظ، إذ يواصل القائمون على الفيلم عمليات الدعاية مع اقتراب انطلاق العرض في موسم العيد.

وطرحت الشركة المنتجة خلال الأسابيع الماضية، الأفيش الأول الفيلم، وبعده طرحت البرومو الأول الذي كشف عن طبيعة الأحداث التي يدور معظمها في العاصمة الفرنسية باريس ويغلب عليها الطابع الكوميدي، ومن المقرر أن تطرح الشركة برومو جديدا خلال الأيام القليلة المقبلة.

أبطال فيلم رمسيس باريس

فيلم رمسيس باريس بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون و«مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد»، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، من إنتاج شركة AKA أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلمز.

تدور أحداث فيلم رمسيس باريس في إطار كوميدي حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

وكانت آخر أعمال الشركة المنتجة فيلم خطة مازنجر الذي عرض في السينمات خلال أغسطس الماضي، وهو من بطولة ياسمين رئيس، حمدي الميرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، محمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيري ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله.

أحداث فيلم خطة مازنجر

ودارت أحداث فيلم خطة مازنجر في إطار كوميدب اجتماعي وتعتمد أحداثه على حالة النوستاليجا والمتمثلة في الشخصية الكارتونية الشهيرة مازنجر التي يعرفها الجميع، إذ يجري تناول القصة بشكل كوميد ساسبنس، خلال حدث يوقع البطل والبطلة في مشكلة كبيرة ويكون الخروج من هذا المأزق فيقعوا في ورطة أكبر