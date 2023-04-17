استكمال مشروع صرف صحي متعطل في قريتين بالفيوم بتكلفة مليار جنيه

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، استكمال مشروع الصرف الصحي في قرية السنباط، بعد تعثر المشروع وتوقف العمل به منذ عام 2011، وكذا استكمال محطة معالجة سيلا بمركز الفيوم، والتي توقف العمل بها منذ عام 2015، وذلك لخدمة أهالي القريتين والنجوع التابعة لهم.

وكشف الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم المتحدث الرسمي للمحافظة، أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية بعد عدة لقاءات بينهم، موضحًا أنّه جرى عمل ملحق تعاقد جديد لتنفيذ مشروعي الصرف الصحي بالسنباط، ومحطة معالجة سيلا، التابعين لمركز الفيوم، وبناء على ذلك قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بتوقيع ملحق عقود جديدة مع الشركة المنفذة، لتنفيذ هذين المشروعين.

تخصيص مليار جنيه للمشروعين

وأضاف أنه سيتم تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقري السنباط والشيخ فضل ودسيا بقيمة 300 مليون جنيه، وتنفيذ محطة معالجة سيلا بقيمة 200 مليون جنيه.

وأشار إلى أنّه من المقرر أن يتم إصدار أمر إسناد جديد لمحطة معالجة السنباط قريباً، بعد إعادة تصميمها لتستوعب قري المرحلة الثانية بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بقيمة 500 مليون جنيه تقريباً.

إعادة الحياة للمشروعات المتعثرة

وأكد المتحدث الرسمي بإسم المحافظة، أن القيادة التنفيذية بالمحافظة، تسعي جاهدةً لإعادة الحياة من جديد للمشروعات المتعثرة والمتوقفة منذ سنوات، ودخولها الخدمة، الأمر الذي سيعود بالنفع والفائدة على مواطني المحافظة بمختلف المراكز والمدن والقرى.