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«الصرف الصحي» تناشد المواطنين عدم إلقاء المخلفات الصلبة في الشبكات

كتب:

وائل فايز
10:52 ص | الأحد 16 أبريل 2023
رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة

رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة

مع قرب عيد الفطر المبارك، أجرى فريق التوعية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، عدداً من حملات التوعية المائية.

وقال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إن الحملات شملت مختلف المناطق بمحافظة القاهرة، مستهدفةً توعية ربات البيوت بضرورة الحفاظ على كل نقطة مياه أثناء غسيل السجاد وتنظيف المنازل استعداداً لعيد الفطر المبارك.

 الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين 

وناشد رئيس صرف القاهرة الكبرى، المواطنين بأهمية التعامل السليم مع شبكات الصرف الصحي، من خلال ترشيد استهلاك المياه، وعدم إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، لافتاً إلى أن الخط الساخن بالشركة «175» يعمل على مدار الساعة لاستقبال شكاوى الصرف الصحي الخاصة بالمواطنين بمحافظة القاهرة، والشركه تعمل بنظام الطوارئ خلال أيام الأعياد والمناسبات.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.