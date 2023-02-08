محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.78%

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول، إذ بلغت نسبة النجاح 78.78% على مستوى مختلف الإدارات التعليمية بمحافظة الفيوم، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وبحسب نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023، فإنّ عدد المتقدمين لأداء امتحانات الترم الأول بلغ 64186 طالبًا وطالبة، حضر منهم 63826 طالبًا وطالبة، وتغيب 360 آخرين، حصل 50282 طالبًا وطالبة على أكثر من 50%، بينما حصل 13544 طالبًا وطالبة على أقل من 50%، بنسبة نجاح 78.78%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023

وخصصت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، الآن، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023 برقم الجلوس، من خلال الضغط هنا.

وقال «الأنصاري»، في بيان صحفي، إنّ عدد الطلاب والطالبات الحاصلين على الدرجات النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023، الترم الأول، بلغ 145 طالبًا وطالبة، بينهم 118 بالمدارس الحكومية منهم 97 طالبة و12 طالبًا، و27 بالمدارس الخاصة بينهم 18 بنين و9 بنات.

نتائج الإدارات التعليمية المختلفة

وفيما يخص ترتيب الإدارات التعليمية لنتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم، 2023 فإنّها جاءت كالتالي:

غرب الفيوم: تقدم للامتحانات 8567 طالبًا وطالبة، حضر منهم 8533 وتغيب 34 طالب وطالبة، حصل 7664 منهم على أكثر من 50% بينما حصل 869 على أقل من 50%، بنسبة مئوية بلغت 89.82%.

شرق الفيوم: تقدم للامتحانات 9123 طالبًا وطالبة، حضر منهم 9077 وتغيب 46 طالب وطالبة، حصل 8025 منهم على أكثر من 50% بينما حصل 1052 على أقل من 50%، بنسبة مئوية بلغت 88.4%.

سنورس: تقدم للامتحانات 11483 طالبًا وطالبة، حضر منهم 11416 وتغيب 67 طالب وطالبة، حصل 8818 منهم على أكثر من 50% بينما حصل 2598 على أقل من 50%، بنسبة مئوية بلغت 77.24%.

أبشواي: تقدم للامتحانات 7324 طالبًا وطالبة، حضر منهم 7298 وتغيب 26 طالب وطالبة، حصل 5466 منهم على أكثر من 50% بينما حصل 1832 على أقل من 50%، بنسبة مئوية بلغت 74.9%.

يوسف الصديق: تقدم للامتحانات 6535 طالبًا وطالبة، حضر منهم 6495 وتغيب 40 طالب وطالبة، حصل 4864 منهم على أكثر من 50% بينما حصل 1631 على أقل من 50%، بنسبة مئوية بلغت 74.89%.

إطسا: تقدم للامتحانات 12730 طالبًا وطالبة، حضر منهم 12648 وتغيب 82 طالب وطالبة، حصل 9351 منهم على أكثر من 50% بينما حصل 3297 على أقل من 50%، بنسبة مئوية بلغت 73.93%.

طامية: تقدم للامتحانات 8424 طالبًا وطالبة، حضر منهم 8359 وتغيب 65 طالب وطالبة، حصل 6094 منهم على أكثر من 50% بينما حصل 2265 على أقل من 50%، بنسبة مئوية بلغت 72.90%.