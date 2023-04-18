حبس 5 متهمين بسرقة فيلا في المقطم.. ومحام يوضح العقوبة

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس 5 أشخاص بتهمة سرقة مقتنيات فيلا بالمقطم، والاستيلاء على بعض الأنتيكات بها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما تبلغ إلى قسم شرطة المقطم في القاهرة، من أحد الأشخاص، يفيد اكتشافه سرقة بعض الأنتيكات والمُقتنيات من داخل الفيلا الخاصة به بدائرة القسم.

التحريات

وبعمل التحريات، تبين أن وراء ارتكابها 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بحوزتهم «مشغولات ذهبية- مشغولات فضية- 2 جهاز لاب توب- كمية من الاكسسوارات- هاتف محمول- 3 كاميرات- مبلغ مالي لعملات أجنبية قديمة- كمية من الأنتيكات».

القبض على المتهمين

بتقنين الإجراءات، جرى القبض عليهم، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفوا بارتكاب الواقعة، مستخدمين أسلوب التسلق، واعترفوا بتصرفهم في المسروقات عن طريق بيعها، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة القانونية المتوقعة، أوضح محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكد «الصادق»، أن نص المادة 320 من قانون العقوبات، جاء بها «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».