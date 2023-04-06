مصرع شاب صدمته سيارة في أحد شوارع المقطم

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المقطم، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم بلاغا بالعثورعلى جثة شاب ملقاة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «يحيى.ع» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين العثور على متعلقاته الشخصية.

التحريات عن الواقعة

وكشفت التحريات أن سيارة دهست المجني عليه وتمكن قائدها من الهرب، وجار تكثيف الجهود لضبط السيارة مرتكبة الواقعة وقائدها، وتم تحرير تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.