حبس 5 متهمين بسرقة فيلا في المقطم.. ومحام يوضح العقوبة

قررت النيابة العامة، حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مقتنيات فيلا بالمقطم، والاستيلاء على بعض الأنتيكات بها، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تبلغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة من أحد الأشخاص، باكتشافه سرقة بعض الأنتيكات والمُقتنيات من داخل الفيلا ملكه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين إن وراء ارتكابها 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بحوزتهم «مشغولات ذهبية- مشغولات فضية- 2 جهاز لاب توب- كمية من الإكسسوارات- هاتف محمول- 3 كاميرات- مبلغ مالي لعملات أجنبية قديمة- كمية من الأنتيكات».

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق، وأقروا بقيامهم بالتصرف في المسروقات بالبيع، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية

حول العقوبة المتوقعة، أوضح المحامي سمير عبدالعظيم، الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكد «عبدالعظيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ نص المادة 320 من قانون العقوبات، جاء بها «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».