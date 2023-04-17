رئيس شركة مطاحن شمال القاهرة: حققنا 16 طن مبيعات من كعك العيد حتى الآن

أكد الدكتور أحمد العيسوي، رئيس شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة التابعة لوزارة التموين، أنّ منافذ الشركة تشهد إقبال متزايد من المواطنين على شراء كحك العيد والبسكويت وجميع المنتجات بسعر مخفض، وبتخفيضات بلغت أكثر من 50 جنيها في سعر الكيلو مقارنة بأسعار محلات الحلويات والمخابز.

إقبال على شراء الكعك من منافذ التموين

وأضاف العيسوي في تصريح لـ«الوطن»، أن إجمالي ما تم بيعه حتى الآن من منتجات الشركة من الكعك والبسكويت والمعلبات المشكلة بلغ نحو 16 طنا، مع تزايد حركة الإقبال على الشراء من منافذ الشركة، نظرا لجودة كحك العيد المطروح في المنافذ واستخدام السمن البلدي الخالص في صناعته، مشيرا إلى استمرار الطرح في المنافذ حتى انتهاء إقبال المواطنين على الشراء.

ونوه العيسوي، أن منافذ الشركة تستقبل يوميا المواطنين المترددين على شراء الكعك بنفس الأسعار المخفضة من عناوين المنافذ التالية:

أسعار كعك العيد في منافذ التموين

- كيلو كعك سادة 120 جنيها.

- كيلو كعك ملبن أو عجوة 120 جنيها.

- كيلو كعك عين جمل 150 جنيها.

- كيلو بيتي فور 160 جنيها.

- كيلو غريبة سادة 130 جنيها.

- كيلو غريبة باللوز 150 جنيها.

- كيلو بسكويت لوكس 120 جنيها.

- كيلو بسكويت عادي 100 جنيه.

- كيلو قراقيش 100 جنيه.

- علبة مشكلة 1 كيلو كعك سادة وبسكويت 120 جنيها.

- علبة مشكلة 2 كيلو كعك وبسكويت بيتي فور 250 جنيها.

- علبة مشكلة 2.5 كيلو كعك وبسكويت بيتي فور غريبة 300 جنيه.

- علبة مشكلة 3 كيلو كعك بسكويت بتيفور - غريبة 350 جنيها.