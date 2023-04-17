مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة لـ يسرا
كتب:
مريم جاد
03:00 م | الإثنين 17 أبريل 2023
مسلسل 1000 حمدالله على السلامة
بعد انتهاء الحلقة السابقة من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة، يبحث الجمهور عن أحداث الحلقة التي عرضت مساء الأحد، ومواعيد إعادة عرض المسلسل، لذلك تستعرض «الوطن» مواعيد عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة.
مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة
تأتى مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة، في تماما الساعة 2.15 مساءً، والساعة 8 صباحًا، والساعة 12 منتصف الليل على قناة cbc دراما.
وتأتي مواعيد عرض المسلسل، الساعة 4.30 مساءً، على القناة العامة لشبكة قنوات سي بي سي، والساعة 6.15 مساءً على قناة سي بي سي دراما.
مسلسل 1000 حمدالله على السلامة
شارك في بطولة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة بجانب يسرا، وشيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وآدم الشرقاوي، وعنبة، من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج العدل جروب.